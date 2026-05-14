Bihar Weather: सावधान रहें! बारिश, वज्रपात और तेज हवाएं; बिहार के कई जिलों में आज भी येलो अलर्ट

Bihar Weather: मौसम विज्ञान विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि गुरुवार को आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर में करीब 55 से 60 किमी प्रति घंटे की गति से पुरवा हवा चलने की संभावना है। इस दौरान गरज और चमक के बीच कुछ जगहों पर ओले गिरने और बारिश के भी आसार हैं।

Bihar Weather: बिहार में मई के महीने में अलग-अलग जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात का कहर जारी है। गुरुवार को बिहार के उत्तर-पूर्व भाग के जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि बांका, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर और पूर्णिया जिलों के कुछ भागों में वज्रपात और बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, दरभंगा, पटना, नालंदा, शेखपुरा बेगूसराय, समेत कई अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है।

मुजफ्फरपुर में ओले गिरेंगे, बारिश होगी मुजफ्फरपुर जिले के मौसम में बुधवार को भी बदलाव का दौर जारी रहा। दिनभर धूप की तल्खी रही और शाम होते ही झमाझम बारिश ने राहत दी। बारिश से पहले तेज हवा चली। गरज के साथ बारिश केवल शहर में हुई। जिले के उत्तर और पश्चिम हिस्सों में कहीं-कहीं ओले भी गिरे। मौसम विज्ञान विभाग के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि गुरुवार को आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोपहर में करीब 55 से 60 किमी प्रति घंटे की गति से पुरवा हवा चलने की संभावना है। इस दौरान गरज और चमक के बीच कुछ जगहों पर ओले गिरने और बारिश के भी आसार हैं। इसलिए लोगों को घरों से बाहर निकलते समय सावधानी रखने की जरूरत होगी।

गया में तेज हवा औऱ बारिश होगी मौसम विशेषज्ञ एस के पटेल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, ट्रफ लाइन व पुरवैया के कारण नमी की आ जाने से मौसम मिजाज बिगड़ जा रहा है। गया जिले में सुबह से तीखी धूप के बीच नमी बढ़ जाने से थंडरस्ट्रॉम की स्थिति बन जा रही है। बुधवार को नमी व गर्मी के कारण तेज हवा के साथ बारिश हुई। बताया कि अगले दो दिनों में मौसम के मिजाज में विशेष बदलाव का अनुमान है। सुबह से धूप के बीच उमस वाली गर्मी रहेगी और दोपहर बाद तेज हवा व बारिश का अनुमान बना है। कहीं-कहीं गरज के साथ आंधी-पानी की संभावना है।