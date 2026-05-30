Bihar Weather: बिहार में कल से मौसम लेगा यूटर्न, 5 डिग्री चढ़ेगा पारा; जून में भीषण हीटवेव की चेतावनी
बिहार में कल यानी रविवार 31 मई से फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जून महीने में भयंकर हीटवेव चलने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों के भीतर पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ सकता है।
Bihar Weather Forecast: बिहार में रविवार से मौसम यू-टर्न लेने जा रहा है। 31 मई से राज्य भर में आंधी-बारिश का दौर थम जाएगा और भीषण गर्मी का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी के आसार जताए हैं। वहीं, मौसम पूर्वानुमान के अनुसार जून महीने में बिहार में भयकंर लू चलने वाली है। अधिकांश जिलों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है और पारा सामान्य से ऊपर रह सकता है।
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी यूपी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। यह नॉर्थ-वेस्ट की ओर झुकता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को बिहार भर में आंधी और बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया था, कुछ लोगों की जान भी गई। शनिवार को छिटपुट जगहों पर मौसम बिगड़ा रहा। अब रविवार से राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।
कल कैसा रहेगा मौसम?
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार, 31 मई को बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम साफ रहने पर तापमान में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं, जिससे लोगों को तपिश महसूस हो सकती है। हालांकि, उत्तर-पश्चिम, पश्चिमी और दक्षिण-पश्चिम बिहार में कुछ-एक जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। हालांकि, इसका व्यापक असर नहीं देखने को मिलेगा।
जून में भीषण हीटवेव
आगामी जून महीने में राज्य भर में गर्मी तेज रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने हाल ही में मासिक पूर्वानुमान जारी कर कहा कि बिहार समेत कुछ राज्यों में जून 2026 सामान्य से ज्यादा गर्म रहेगा। यहां लू की स्थिति ज्यादा रहेगी। दक्षिण बिहार में हीटवेव की स्थिति बन सकती है। बता दें कि इस महीने भी कैमूर, रोहतास, छपरा जैसे कुछ जिलों में कई दिनों तक पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया था।
बीते दो-तीन दिनों से राज्य भर में चले आंधी-बारिश के दौरान शनिवार को भी मौसम को कमोबेश कूल ही रखा। बिहार में दिन का पारा 38 डिग्री से नीचे ही दर्ज हुआ। 30 मई को सर्वाधिक अधिकतम तापमान कैमूर में 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रोहतास, सुपौल और पूर्णिया में 35 डिग्री पारा दर्ज किया गया। बाकी अन्य सभी जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहा। हालांकि, कुछ शहरों में दोपहर के समय तीखी धूप रहने से लोगों को हल्की तपिश का एहसास हुआ।
बिहार के विभिन्न शहरों में 30 मई को तापमान (डिग्री सेल्सियस में) -
- पटना - 32.6
- मुजफ्फरपुर - 31.6
- दरभंगा - 32.6
- भागलपुर - 33.4
- गया - 33.2
- नालंदा - 32.2
- औरंगाबाद - 33.7
- सुपौल - 35.1
- वाल्मीकिनगर - 34
- छपरा - 33.1
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।