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Bihar Weather: रेनकोट साथ रखें! पटना, भोजपुर और बक्सर समेत बिहार के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम का हाल

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: बिहार के कई जिलों में मानसून की अच्छी बारिश अब होने लगी है। रविवार को बेगूसराय, गयाजी, जमुई और नवादा में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पटना समेत 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया ह

Bihar Weather: रेनकोट साथ रखें! पटना, भोजपुर और बक्सर समेत बिहार के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है तो वहीं किसानों को भी राहत मिली है। मौसम विभाग मानसून की सक्रियता की वजह से पटना सहित 14 जिलों में रविवार को भारी और अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना में दिनभर उमस के बाद रात में बादल घनीभूत हुए और गरज तड़क के साथ झमाझम बारिश हुई। रात नौ बजे से साढ़े 12 बजे के बीच में 35 मिमी बारिश दर्ज की गई। शहर के कई निचले इलाकों में जलजमाव हो गया।

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी भागों में बादलों का घनीभूत होना जारी है। इससे मानसून की अच्छी बारिश की स्थिति बनने के आसार हैं। बेगूसराय, गयाजी, जमुई और नवादा में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है जबकि अरवल, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, किशनगंज, नालंदा, पटना, रोहतास और शेखपुरा में भारी बारिश संभावित है। राज्य भर में गरज-तड़क के साथ बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार इस हफ्ते दक्षिण बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। विशेषकर रविवार से मंगलवार के बीच कई जगहों पर बारिश संभावित है। शनिवार को गयाजी, औरंगाबाद एवं पूर्णिया जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई।

मुजफ्फरपुर में कैसा मौसम

मुजफ्फरपुर जिले में दिनभर उमस भरी गर्मी के बीच शनिवार की देर रात झमाझम बारिश ने राहत दी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी कर बताया है कि रविवार और सोमवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोनों दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में उमसभरी गर्मी महसूस होगी।

भागलपुर जिले में पुरवा हवा चल सकती है

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विवि, पूसा के वरीय मौसम वैज्ञानिक डॉ. ए सत्तार ने बताया कि पूर्वानुमान अवधि में मेघ गर्जन व बारिश के दौरान तेज पुरवा हवा चल सकती है। कहा कि इसबार मानसून पूरी तरह से सक्रिए नहीं हो सका है, जिसके कारण रुक-रुक कर बारिश हो रही है। शनिवार को अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, पुरवा हवा 9.2 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चली।

पूर्णिया में येलो अलर्ट जारी

शुक्रवार देर रात एवं शनिवार सुबह में झमाझम बरसात होने से शहर के विभिन्न गली मोहल्ले में जल जमाव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुक्रवार देर रात एवं शनिवार सुबह को 25 मिलीमीटर बारिश के साथ ही शहर के गली मोहल्ले में जल जमाव के कारण नारकीय स्थिति का सामना करना पड़ता है। खासकर छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावकों को काफी फजीहत का सामना करना पड़ा। यहां 19 जुलाई, 20 जुलाई,21 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट में मेघा गर्जन एवं झमाझम बरसात होने की संभावना बनी हुई है। अगले 24 घंटे में झमाझम बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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