Bihar Weather: बिहार में मानसून पर भारी सूर्य की तपिश, गर्मी से लोग बेहाल; कब होगी बारिश

Bihar Weather: बिहार में मानसून के बावजूद लोग सूर्य की तपिश झेल रहे हैं। बारिश वाले बादल आसमान से गायब हैं और कई जिलों में तापमान बढ़न से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, रविवार को उत्तर बिहार के जिलों में मेघ- गर्जन, वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है।

Bihar Weather: बिहार में नमीयुक्त हवा और सूर्य की तपिश से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। बिहार के लगभग सभी जिलों में मानसून तो आ चुका है लेकिन बारिश बेहद ही कम हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार को पटना सहित ज्यादातर भागों में आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही रहेगी। छह जुलाई से छिटपुट बारिश के आसार हैं। रविवार को उत्तर बिहार के जिलों में मेघ- गर्जन, वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। पटना का अधिकतम तापमान शनिवार को 38.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री रिकॉर्ड हुआ। 39.5 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। पटना सहित अन्य भागों में मौसम का तेवर शुष्क बना रहा।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि मुजफ्फरपुर जिले में भी रविवार को मौसम शुष्क बना रहेगा। जाहिर है यहां भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिन के साआथ रात के भी अधिक गर्म रहने की संभावना है। किशनगंज जिले में आज तेज बारिश की संभावना है। मोतिहारी जिले में छिटपुट बारिश की संभावना है। मौसम विभागा के मुतााबिक, यहां पुरवा हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने पटना, सारण और वैशाली में कुछ जगहों पर मेघगर्जन, बारिश और वज्रपात का अनुमान जताया है। पटना में देर रात हल्की बारिश भी हुई।

तेज धूप के कारण गर्मी व उमस ने कर दिया परेशान भागलपुर जिले में झमाझम बारिश का इंतजार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को भी जिले का मौसम शुष्क रहा। दिन में अधिकांश समय तेज धूप के कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस का अहसास हुआ। गर्मी से बचाव के लिए लोगों ने ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, गन्ने का जूस, लस्सी और सत्तू जैसे पेय का सेवन किया। शनिवार को आसमान में बादलों की आवाजाही के बावजूद भागलपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में बारिश नहीं हुई। शनिवार को अधिकतम तापमान दो डिग्री बढ़कर 37.1 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहा। बीएयू सबौर के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉ. बीरेंद्र कुमार के अनुसार पांच से आठ जुलाई के दौरान, भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज के साथ आंधी, चलने और हल्की बारिश का अनुमान है।

पूर्णिया में कब होगी बारिश पूर्णिया जिले में पिछले दो दिनों से खिल रही तेज धूप और उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शनिवार को सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद आग उगलती धूप और उमस के कारण जनजीवन प्रभावित रहा, हालांकि आसमान में हल्के बादल छाए रहने से बीच-बीच में धूप और छांव का दौर चलता रहा जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। चिलचिलाती धूप के कारण दोपहर के समय सड़कों पर वाहनों की आवाजाही अपेक्षाकृत कम रही। लोग पेड़ों की छांव में बैठकर गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते नजर आए। गर्मी और उमस से परेशान लोग शीतल पेय पदार्थों की दुकानों पर पहुंचकर बेल का शरबत, गन्ने का रस, नारियल पानी, ठंडा पानी, मौसमी जूस और आइसक्रीम का सेवन करते दिखे।

बारिश नहीं होने से किसानों की बढ़ी चिंता: दो दिन पहले हुई बारिश का लाभ किसानों ने खेतों में पानी सड़ाने-गलाने के लिए उठाया था, लेकिन अब फिर से बारिश नहीं होने से धान रोपनी प्रभावित होने लगी है। किसान पंपसेट के सहारे खेतों में पानी भरकर रोपनी का कार्य शुरू कर चुके हैं। खासकर निचले इलाकों में धान रोपनी का काम तेजी से चल रहा है। किसानों का कहना है कि जिन खेतों में रोपनी हो चुकी है, वहां तेज धूप के कारण पानी तेजी से सूख रहा है। ऐसे में दोबारा सिंचाई की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे लागत बढ़ रही है। किसानों को उम्मीद है कि जल्द बारिश होने पर रोपनी कार्य में तेजी आएगी और उनकी चिंता कम होगी।