Bihar Weather: घर से छाता लेकर निकलें, बिहार में आज से खूब बरसेंगे बदरा; पटना में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: पटना में रविवार को आंशिक बादल छाया रहेगा। मंगलवार को पटना में आंधी-बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान में 1.6 और न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट आई।

Bihar Weather: बिहार में अगले चार दिनों तक आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गयाजी, जमुई, नवादा और रोहतास जिले में एक-दो स्थानों पर बारिश के आसार हैं। 6 से 8 अप्रैल तक राज्य भर में आंधी-बारिश की आशंका है। इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी।

शनिवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के तापमान में गिरावट आई। प्रदेश का अधिकतम तापमान 34.3 से 38.4 और न्यूनतम तापमान 18.2 से 25.5 डिग्री के बीच रहा। गयाजी में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली।

पटना में आज बादल, कल बारिश का अलर्ट पटना में रविवार को आंशिक बादल छाया रहेगा। मंगलवार को पटना में आंधी-बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। शनिवार को राजधानी में अधिकतम तापमान में 1.6 और न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री की गिरावट आई।

भागलपुर जिले में कैसा है मौसम भारतीय मौसम विभाग के अनुमानों की मानें तो सोमवार तक गर्मी और उमस का जोर रहेगा। इसके बाद मौसम बदलेगा और आंधी संग बारिश का मौसम तीन दिन तक चलेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के मौसम वैज्ञानिक डॉ. बीरेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार-सोमवार को आंशिक बदरी के बीच सूरज की तपिश और उमस का कहर चलेगा। हालांकि दिन एवं रात के तापमान में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं होगा। वहीं सात अप्रैल को आंशिक बदरी के बीच हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि आठ एवं नौ अप्रैल को 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है तो वहीं इस दौरान एक से दो चक्र में हल्की बारिश या बौछारें पड़ने का अनुमान है।