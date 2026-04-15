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Bihar Weather Forecast: 18 अप्रैल से बिहार में खूब जलाएगी गर्मी, 42 डिग्री जाएगा तापमान; मानसून पर भी अपडेट जान लें

Apr 15, 2026 09:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
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Bihar Weather Forecast: बिहार में लगातार पांचवें वर्ष जून से सितंबर के बीच मानसून की बारिश सामान्य से कम होगी। इससे पहले 2021 में मानसून की बारिश सामान्य से 5.27 प्रतिशत अधिक हुई थी। जबकि 2022 से 2025 के बीच सामान्य से 31 प्रतिशत तक कम बारिश हुई।

Bihar Weather Forecast: 18 अप्रैल से बिहार में खूब जलाएगी गर्मी, 42 डिग्री जाएगा तापमान; मानसून पर भी अपडेट जान लें

Bihar Weather Forecast: बिहार में 18 अप्रैल से लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर शहरों में गर्म दिन होने की आशंका है। इस कारण लोगों को असहज करने वाली गर्मी का सामना करना होगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर जिलों का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हालांकि उत्तर-पूर्व भाग के सात जिलों का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है।

प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार क्रमिक बढ़ोतरी जारी रहेगी। मंगलवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम में गिरावट आई। प्रदेश का अधिकतम तापमान 30.5 से 39.9 और न्यूनतम तापमान 16.4 से 25.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य का सबसे अधिक तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस भभुआ में और सबसे कम 16.4 डिग्री सेल्सियस सीवान के जीरादेई में दर्ज किया गया। 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छपरा में हवा चली।

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मानसून में सामान्य से कम बारिश होगी

इधर बिहार में लगातार पांचवें वर्ष जून से सितंबर के बीच मानसून की बारिश सामान्य से कम होगी। इससे पहले 2021 में मानसून की बारिश सामान्य से 5.27 प्रतिशत अधिक हुई थी। जबकि 2022 से 2025 के बीच सामान्य से 31 प्रतिशत तक कम बारिश हुई। वहीं पटना मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रारंभिक पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी कर बताया है कि 2026 में भी राज्य में मानसून की बारिश सामान्य से कम होगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ऋतु के दौरान एल-नीनो के विकसित होने की प्रबल संभावना है।

इसी कारण मानसून की बारिश सामान्य से कम होगी और एल-नीनो प्रभाव के कारण लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के वरीय वैज्ञानिक डॉ. आनंद शंकर ने मंगलवार को बिहार मानसून का दीर्घावधि पूर्वानुमान जारी किया। इसमें बताया कि पिछले तीन महीने के दौरान जनवरी से मार्च के बीच उत्तरी गोलार्ध में हिम आवरण सामान्य से थोड़ा कम रहा है। वहीं वर्तमान में हिंद महासागर में भारतीय महासागर द्विध्रुव तटस्थ स्थिति में है। जो मानसून के अंत की ओर सकारात्मक द्विध्रुव विकसित होने की संभावना है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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