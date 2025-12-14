Bihar Weather: इस हफ्ते पड़ेगी कितनी ठंड, कोहरे का कितना कहर? देखें मौसम पूर्वानुमान

संक्षेप: Bihar Mausam: बिहार में इस सप्ताह ठंड का असर बरकरार रहेगा। मौसम विभाग ने फिलहाल किसी भी तरह की चेतावनी नहीं जारी की है। हालांकि, राजधानी पटना समेत अन्य शहरों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

Bihar Weather Forecast: बिहार में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में फिलहाल शीतलहर नहीं है, लेकिन हालात कोल्ड वेव जैसे ही दिख रहे हैं। सुबह और रात के समय धूजनी छूट रही है। कई जिलों में सुबह में कोहरे का भी असर नजर आने लगा है। मौसम विभाग ने अब अगले 4-5 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। इस सप्ताह राज्य में मौसम कैसा रहेगा, कितनी ठंड पड़ेगा और कितना कोहरा छाया रहेगा; इसका अनुमान लगाया गया है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को कहा कि अगले 4-5 दिनों तक राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन हनीं होने की संभावना है। साथ ही अगले 2-3 दिनों तक बिहार में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं होगा। हालांकि, सुबह के समय अगले 3-4 दिनों तक हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह तक बिहार में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में फिलहाल बारिश या शीतलहर का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। पटना समेत कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने की आशंका जताई गई है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास और अधिक होगा। खासकर सुबह के समय सड़कों पर दृश्यता कम रहने से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटे के भीतर किशनगंज राज्य का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां सबसे कम 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। बिहार में न्यूनतम तापमान 8 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। इस दौरान गजायी में बसे कम विजिबिलिटी 300 मीटर दर्ज की गई। बिहार में अभी दिन का पारा 22 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है।