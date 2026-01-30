Hindustan Hindi News
बारिश बेदम, अब बढ़ेगा तापमान; बिहार में अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम, देखें पूर्वानुमान

बारिश बेदम, अब बढ़ेगा तापमान; बिहार में अगले 2 दिन कैसा रहेगा मौसम, देखें पूर्वानुमान

संक्षेप:

बिहार में शनिवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में बारिश की आशंका फिलहाल खत्म हो गई है। हालांकि, एक-दो जगहों पर बादल छाए रहने के आसार हैं। सुबह के समय उत्तर बिहार में कोहरे का असर रहेगा। 24 घंटे बाद तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है।

Jan 30, 2026 07:15 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में बादल और बारिश का असर लगभग खत्म हो गया है। पश्चिम चंपारण जिले में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने के बाद मेघ कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए। राज्य के न्यूनतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। शुक्रवार को राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वहीं, शनिवार से तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में फरवरी का महीना शुरू होते ही सर्दी का असर अब कम होगा और गर्मी बढ़ेगी। हालांकि, फरवरी के पहले सप्ताह में दक्षिण बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 जनवरी को उत्तर बिहार के कुछ जिलों में कोहरा का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), पश्चिम चंपारण (बेतिया), शिवहर, सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले में शुक्रवार को घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। हालांकि, इस दौरान तापमान में कुछ खास उतार-चढ़ाव नहीं होगा।

बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते बुधवार को राज्य के मौसम में बदलाव हुआ था। बिहार के उत्तरी हिस्से में बादल और तेज हवाओं का असर देखा गया। पश्चिम चंपारण जिले में एक-दो जगहों पर हल्की बरसात भी हुई। हालांकि, बाद में पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव कम हो गया।

3 फरवरी को दक्षिण बिहार में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने आगामी 3 फरवरी को एक बार फिर राज्य में बारिश की संभावना जताई है। दक्षिण बिहार के जिलों बक्सर, भोजपुर (आरा), कैमूर (भभुआ), औरंगाबाद, अरवल और रोहतास जिले में एक-दो जगहों पर बरसात हो सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2 फरवरी से उत्तर-पश्चिमी भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसका हल्का असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
