Bihar Weather: बिहार में ठंड के साथ कोहरा, कई जिलों में बूंदाबांदी, जानें कल का वेदर अपडेट

संक्षेप: बिहार में कल (31 जनवरी) को बिहार में मौसम ठंडा रहेगा। सुबह-शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता घट सकती है। न्यूनतम तापमान 8-14°C और अधिकतम 22-28°C रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से ठंड बढ़ सकती है।

बिहार में कल यानी 31 जनवरी को मौसम सामान्य से थोड़ा ठंडा और कोहरे के साथ रहने की संभावना है। पिछले दिनों हुई बारिश और हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है तथा कई जिलों में घना कोहरा सुबह-शाम तक बना रह सकता है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी, जबकि दिन में धूप निकलने से तापमान थोड़ा सामान्य महसूस हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

रात के न्यूनतम तापमान 8–14°C के बीच रहने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 22–28°C के आसपास रहने की संभावना है, जिससे मौसम ठंड के साथ कुछ आरामदायक बना रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के 31 जनवरी से सक्रिय होने की उम्मीद है। इसके असर से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ने की संभावना है, जो बिहार में भी कोहरा तथा ठंड को कुछ और प्रभावित कर सकता है।