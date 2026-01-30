Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Weather Forecast for 31 January Saturday temperature rain wind sun fog winter tomorrow
Bihar Weather: बिहार में ठंड के साथ कोहरा, कई जिलों में बूंदाबांदी, जानें कल का वेदर अपडेट

Bihar Weather: बिहार में ठंड के साथ कोहरा, कई जिलों में बूंदाबांदी, जानें कल का वेदर अपडेट

संक्षेप:

बिहार में कल (31 जनवरी) को बिहार में मौसम ठंडा रहेगा। सुबह-शाम घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता घट सकती है। न्यूनतम तापमान 8-14°C और अधिकतम 22-28°C रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ से ठंड बढ़ सकती है।

Jan 30, 2026 03:29 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार में कल यानी 31 जनवरी को मौसम सामान्य से थोड़ा ठंडा और कोहरे के साथ रहने की संभावना है। पिछले दिनों हुई बारिश और हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है तथा कई जिलों में घना कोहरा सुबह-शाम तक बना रह सकता है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी, जबकि दिन में धूप निकलने से तापमान थोड़ा सामान्य महसूस हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रात के न्यूनतम तापमान 8–14°C के बीच रहने का अनुमान है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 22–28°C के आसपास रहने की संभावना है, जिससे मौसम ठंड के साथ कुछ आरामदायक बना रहेगा। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के 31 जनवरी से सक्रिय होने की उम्मीद है। इसके असर से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ने की संभावना है, जो बिहार में भी कोहरा तथा ठंड को कुछ और प्रभावित कर सकता है।

हालांकि, भारी बारिश की संभावना कम है, लेकिन कई जिलोंम में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। vमौसम विभाग ने कोहरे और ठंड के मद्देनजर सुरक्षित रहने की सलाह दी है, खासकर सुबह-शाम के समय वाहनों के संचालन और सड़क यात्रा करते समय। धूप निकलने पर दिन का मौसम कुछ गर्म और सुहावना रह सकता है। लेकिन सुबह-शाम कोहरा और ठंड बनी रहेगी।