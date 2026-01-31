Hindustan Hindi News
ठंड के बीच कोहरे की मार, 12 जिलों में येलो अलर्ट; बिहार में कल मौसम कैसा रहेगा?

संक्षेप:

कल यानी 1 फरवरी 2026 को बिहार के उत्तरी इलाकों में घना कुहासा छाए रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने सीवान, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले सप्ताह राजय् में बारिश की भी संभावना है। 

Jan 31, 2026 05:06 pm IST
Bihar Weather Forecast: बिहार में कल यानी 1 फरवरी, रविवार को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, अधिकतर जगहों पर रात और सुबह के समय धुंध की चादर बिछी रहेगी। रविवार को उत्तर बिहार में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), वैशाली (हाजीपुर), समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी शामिल हैं। सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार को सबसे कम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में दर्ज हुआ। बिहार के अधिकतर हिस्सों में रात का पारा 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पटना के न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट देखी गई, जो 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर, गयाजी जैसे कुछ जिलों में तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। इससे रात में ठंड का कहर बरकरार है।

आज यानी शनिवार को भी सुबह के समय कोहरे की वजह से राज्य भर में लोगों को परेशानी हुई। सबसे कम दृश्यता भागलपुर में महज 50 मीटर रही। बीते 24 घंटे के भीतर पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, मोतिहारी, गोपालगंज समेत कई जिलों में दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी गई। इससे रात के साथ-साथ दोपहर के समय भी ठंडक का एहसास हुआ।

अगले सप्ताह बिहार में बारिश के आसार

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह में दो नए पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। पहला 2 फरवरी की रात को सक्रिय होगा, तो दूसरा 5 फरवरी को आएगा। वैसे तो इसका प्रभाव उत्तर-पश्चिम भारत में रहेगा। लेकिन, उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी इसका नजर आ सकता है।

मौसम विभाग ने 3 फरवरी को दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर बारिश के आसार जताए हैं। इस दौरान बक्सर, कैमूर (भभुआ), भोजपुर (आरा), रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद और अरवल जिले में कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। पटना समेत आसपास के जिलों में भी मंगलवार को छिटपुट बारिश की संभावना है।

