Bihar Weather: बढ़ने लगा कोहरा, गिरने लगा तापमान; अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

संक्षेप: अगले कुछ दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि अगले सप्ताह तक प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा।

Bihar Weather Today: बिहार में कोहरे का असर बढ़ने लगा है तो तापमान में गिरावट तेज हो गई है। मौसम विभाग ने आम जनों से ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में बाहर निकलने की सलाह दी है। राज्य के एक-दो स्थानों पर शुक्रवार से सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाया रहेगा। जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे आसमान साफ होता जाएगा। प्रदेश का मौसम अगले सात दिनों तक शुष्क बना रहेगा। वहीं तीन-चार दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव होने के आसार नहीं है। गुरुवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। बताया जा रहा है कि गिरावट जारी रहेगी।

गुरुवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान 08.3 से 13.7 और अधिकतम तापमान 28.0 से 25.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। राज्य का सबसे कम तापमान 08.3 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज हुआ। वहीं सबसे कम दृश्यता 300 मीटर पटना में दर्ज की गयी। पटना में शुक्रवार को सुबह के समय हल्के स्तर का कोहरा छाया रहेगा। लेकिन दिन में सूरज निकलने के कारण लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। गुरुवार को पटना के अधिकतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 24.0 और न्यूनतम 13.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।