Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Bihar Weather: बिहार में अप्रैल से ही प्रचंड गर्मी, पारा 40 के पार; हीट आईलैंड बनने की आशंका

Mar 03, 2026 05:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather: बिहार के ज्यादातर जिलों में लू चलने के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होगी। इसका विशेष प्रभाव अप्रैल और मई महीने में दिखेगा। मार्च से मई तक प्रदेश के ज्यादातर शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान से अधिक रहने की आशंका है।

Bihar Weather: बिहार में अप्रैल से ही प्रचंड गर्मी, पारा 40 के पार; हीट आईलैंड बनने की आशंका

Bihar Weather: बिहार में इस बार अप्रैल से ही प्रचंड गर्मी पड़ेगी। तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। अमूमन अप्रैल-मई का औसत तापमान 34 से 38 डिग्री रहता है लेकिन इस बार 40 डिग्री के पार रहेगा। मौसम विभाग ने जारी विशेष रिपोर्ट में कहा है कि इस साल पूर्वी एवं मध्य भारत में हीट वेव यानी लू के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक रहने की आशंका है। बिहार के ज्यादातर जिलों में लू चलने के दिनों की संख्या सामान्य से अधिक होगी। इसका विशेष प्रभाव अप्रैल और मई महीने में दिखेगा। मार्च से मई तक प्रदेश के ज्यादातर शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान से अधिक रहने की आशंका है।

सामान्य से अधिक तापमान का असर शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से रहेगा। यहां रात में भी सामान्य से अधिक तापमान रहने से परेशानी बढ़ सकती है। शहरी क्षेत्रों में हीट आईलैंड का असर दिखने की चेतावनी जारी की गई है। तापमान का प्रभाव अधिक रहने से शहरी क्षेत्र के लोगों को अत्यधिक भीषण गर्मी झेलनी पड़ सकती है। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र कंक्रीट व गगनचुंबी इमारतों के कारण आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी गर्म हो जाते हैं। इसे हीट आईलैंड कहते हैं।

ये भी पढ़ें:खाड़ी देशों में फंसे बिहारी इस हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन, बिहार सरकार करेगी मदद

मौसम विभाग ने इंतजाम का सुझाव दिया

मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान को सरकार से साझा कर इस बाबत विशेष इंतजामों का अनुरोध किया है। हिट एक्शन प्लान को सक्रिय रूप से लागू करने, शीतल केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पर्याप्त पेयजल आपूर्ति एवं स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था रखने की अनुरोध किया है। अप्रैल और मई में आम लोगों से भीषण गर्मी के दौरान दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की अपील की गई है। पर्याप्त जल सेवन करने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें:बिहार में होली पर हुड़दंग पड़ेगी भारी, DGP ने दिए सख्त निर्देश; डीजे पर बैन

असर : बीमारियों का जोखिम बढ़ेगा

इस गर्मी से संबंधित बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की स्थिति बन सकती है। पेयजल आपूर्ति, विद्युत मांग और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ सकता है। कृषि गतिविधियों एवं पशुधन पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रशांत महासागर में कमजोर ला-नीना की स्थिति बनी हुई है। जो आगामी महीनों में तटस्थ अवस्था की ओर बढ़ सकती है। भारतीय महासागर द्विध्रुव के तटस्थ बने रहने की संभावना है। इन परिस्थितियों के कारण तापमान सामान्य से अधिक रहने की प्रबल आशंका है।

ये भी पढ़ें:पटना: ना पॉक्सो लगा और ना हॉस्टल मालिक का रिमांड, नीट छात्रा केस में CBI पर सवाल
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Update Bihar News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।