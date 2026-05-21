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Bihar Weather: बिहार में भीषण गर्मी के बीच गया में स्कूल बंद, पूर्णिया-बांका में बिजली गुल; बारिश कहां हुई

Nishant Nandan हिन्दुस्तान टीम
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Bihar Weather: बिहार के गया जी जिले में भीषण गर्मी बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है। जिले में भीषण गर्मी को लेकर कक्षा पांच तक के सभी स्कूल 25 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। वर्ग पांच से ऊपर के लिए 11 बजे तक ही क्लास संचालित करने का आदेश भी जारी किया गया है।

Bihar Weather: बिहार में भीषण गर्मी के बीच गया में स्कूल बंद, पूर्णिया-बांका में बिजली गुल; बारिश कहां हुई

Bihar Weather: बिहार के लगभग सभी जिलों में भीषण गर्मी से हाहाकार जैसी स्थिति है। तापमान में बढ़ोतरी से यहां आम लोग हलकान हैं। सुबह नौ बजे के बाद से ही यहां धूप तीखी हो जा रही है। इसके बाद सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। आसमान से बरस रही आग की वजह से लोग अपने-अपने घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। सुबह और दोपहर में गर्मी के प्रकोप के अलावा बिहार वालों के लिए रात काटना भी मुश्किल हो चुका है। यहां रात के वक्त भी उमस और गर्मी से लोग परेशान रह रहे हैं।

इधर मौसम विभाग ने थोड़ी देर पहले अनुमान जताया था कि बिहार के अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर और सुपौल जिले के कुछ भागों में एक दो से तीन घंटों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात तथा बारिश की संभावनाा है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके बाद अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज में कई जगहों पर झमाझम बारिश भी हुई। इस बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है।

गया जी में स्कूल बंद

बिहार के गया जी जिले में भीषण गर्मी बच्चों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहा है। जिले में भीषण गर्मी को लेकर कक्षा पांच तक के सभी स्कूल 25 तारीख तक बंद कर दिए गए हैं। वर्ग पांच से ऊपर के लिए 11 बजे तक ही क्लास संचालित करने का आदेश भी जारी किया गया है। यहां विद्यालय के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी ने यह आदेश दिए हैं। 21 मई से लेकर 25 मई तक यह आदेश जारी रहेगा।

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बांका में बिजली आपूर्ति ठप

भीषण गर्मी के बीच बिहार के बांका जिले के धोरैया प्रखंड क्षेत्र में बुधवार देर रात तेज बारिश और आंधी के कारण बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। रात से ही कई गांव अंधेरे में डूबे रहे, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली कटौती के कारण पेयजल संकट भी गहरा गया है। मोटर नहीं चलने से लोगों को पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार बिजली बाधित रहने से बच्चों की पढ़ाई और दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की है।

पूर्णिया आज बिजली गुल रहेगी

इधर पूर्णिया जिले में गर्मी का असर है। इस बीच आज से जिले के विभिन्न हिस्सों में 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। यहां के विद्युत कार्यपालक अभियंता बालवीर प्रसाद बागिश ने बताया कि 21 मई से 31 मई तक धमदाहा (चिकनी)ग्रीड उप केंद्र से निकलने वाली 33 केवी सोनदीप फीडर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक अनुरक्षण कार्य के लिए बंद रहेगा। जिससे 33/11 के भी सोनदीप, दरगाहा तथा श्रीमत्ता से निकलने वाली सभी फीडरों की आपूर्ति बंद रहेगी। इसलिए विद्युत उपभोक्ताओं से अपील है कि आवश्यकतानुसार प्रबंध ससमय सुनिश्चित कर लेंगे।

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आगे कैसा रहेगा मौसम

इधर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 22 मई को भी उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहाार और सहरसा तथा दक्षिण मध्य बिहार के जिलों पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा गया, लखीसराय, शेखपुर औऱ बेगसूराय में एक या दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस दिन जमुई, मुंगेर, बांका और खगड़िया में भी बारिश की संभावना है। 23 मई को चंपाारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, सीवान और छपरा जिलों के छोड़कर अन्य जिलों में एक दो स्थानों पर बारिश हो सकती है। 24 मई को बिहार के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। इसके अलावा 25 और 26 मई को बिहार के ज्यादातर जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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