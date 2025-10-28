Bihar Weather: बिहार में 3 दिन कहर बरपाएगा चक्रवात Montha, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

संक्षेप: Weather in Bihar Montha Toofan: बिहार में चक्रवाती तूफान मोंथा के प्रभाव से 3 दिन मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पूर्णिया समेत कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान आंधी और बिजली का भी अलर्ट है।

Bihar Weather Cyclone Montha: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोंथा के असर से बिहार में मौसम बिगड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने तीन दिन राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी चलने और आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही कहीं-कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताई है। बुधवार, 29 अक्टूबर से शुक्रवार 31 अक्टूबर को विभिन्न जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटे बिहार के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को पूरे बिहार में आंधी और बिजली का येलो अलर्ट है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही, गयाजी, नवादा, रोहतास, कैमूर, शेखपुरा और बांका जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।

30 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट, पटना में भी भारी बारिश गुरुवार को 6 जिलों में ऑरेंज और अन्य सभी जगहों पर येलो अलर्ट है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, शेखपुरा, जमुई और बांका जिले में कुछ जगहों पर अति भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, पटना, भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गयाजी, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर जिले में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान पूरे राज्य में ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा।