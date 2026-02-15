Hindustan Hindi News
Bihar Weather Today: रात में सिहरन, दिन में धूप; आज महाशिवरात्रि पर बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

Feb 15, 2026 08:09 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होने की संभवना है। नमी का स्तर लगभग 40 प्रतिशत तो वायुमंडलीय दबाव 1015 के स्तर पर रहेगा।

Bihar Weather Today: बिहार में मौसम के तेवर में उतार-चढाव का दौर जारी है। दिन में धूप में गर्मी तो रात में सिहरन की स्थिति देखी जाती है। आज रविवार महाशिवरात्री पर प्रदेश में मौसम का मिलाजुला मिजाज देखने को मिलेगा। आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होने की संभवना है। नमी का स्तर लगभग 40 प्रतिशत तो वायुमंडलीय दबाव 1015 के स्तर पर रहेगा। सुबह में हल्के बादल के कारण आसमान साफ नहीं दिखा लेकिन, आज कहीं बारिश की संभावना नहीं जताई गयी है। शाम में एक स्वेटर की ठंड रहेगी। रात को सर्दी और अधिक होगी। हालांकि, 20 फरवरी के बाद ठंड की विदाई का अनुमान लगाया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में दो-तीन दिन बादल छाए रहने की संभावना

इधर मुजफ्फरपुर में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर शनिवार को भी जारी रहा। बादलों के साथ सुबह की शरुआत हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ सूरज की तपिश तेज होती गई। अधिकतम तापमान 26 डिग्री पार हो गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी मामूली सुधार के साथ 9 डिग्री दर्ज हुआ।मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। दिन की अपेक्षा रात के तापमान में अधिक बढ़ोतरी होगी। पछुआ हवा की गति भी मंद पड़ सकती है। हालांकि मौसम शुष्क ही बने रहने की संभावना है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि सोमवार के बाद जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है। इससे अगले सप्ताह रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक सुधार आ सकता है। फिलहाल दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच बने रहने के आसार हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

