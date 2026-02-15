Bihar Weather Today: रात में सिहरन, दिन में धूप; आज महाशिवरात्रि पर बिहार का मौसम कैसा रहेगा?

Bihar Weather Today : बिहार में मौसम के तेवर में उतार-चढाव का दौर जारी है। दिन में धूप में गर्मी तो रात में सिहरन की स्थिति देखी जाती है। आज रविवार महाशिवरात्री पर प्रदेश में मौसम का मिलाजुला मिजाज देखने को मिलेगा। आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होने की संभवना है। नमी का स्तर लगभग 40 प्रतिशत तो वायुमंडलीय दबाव 1015 के स्तर पर रहेगा। सुबह में हल्के बादल के कारण आसमान साफ नहीं दिखा लेकिन, आज कहीं बारिश की संभावना नहीं जताई गयी है। शाम में एक स्वेटर की ठंड रहेगी। रात को सर्दी और अधिक होगी। हालांकि, 20 फरवरी के बाद ठंड की विदाई का अनुमान लगाया जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में दो-तीन दिन बादल छाए रहने की संभावना

इधर मुजफ्फरपुर में तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर शनिवार को भी जारी रहा। बादलों के साथ सुबह की शरुआत हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ सूरज की तपिश तेज होती गई। अधिकतम तापमान 26 डिग्री पार हो गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी मामूली सुधार के साथ 9 डिग्री दर्ज हुआ।मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। दिन की अपेक्षा रात के तापमान में अधिक बढ़ोतरी होगी। पछुआ हवा की गति भी मंद पड़ सकती है। हालांकि मौसम शुष्क ही बने रहने की संभावना है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि सोमवार के बाद जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने की संभावना है। इससे अगले सप्ताह रात के तापमान में तीन से चार डिग्री तक सुधार आ सकता है। फिलहाल दिन का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच बने रहने के आसार हैं।