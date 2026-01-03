बिहार में अभी और बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान; आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: Bihar Mausam: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में शनिवार और रविवार को तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। राज्य के 17 जिलों में शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather: बिहार में फिलहाल भीषण ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अभी तापमान और गिरेगा। अगले 48 घंटे के भीतर 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। अगले एक सप्ताह तक सूबे में शीतलहर जैसे हालात बने रहेंगे। मौसम विभाग ने शनिवार (3 जनवरी) को मधुबनी, किशनगंज, छपरा, औरंगाबाद समेत 17 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत अन्य जिलों में येलो अलर्ट है।

दरअसल, सर्द पछुआ हवा के कारण बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। आने वाले दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होगी। क्योंकि, राज्य के ज्यादातर जिलों के न्यूनतम तापमान में शनिवार से 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में रविवार से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान गिरने और पछुआ चलने से प्रदेश में शीतलहर जैसे हालात के आसार हैं।

शुक्रवार को बिहार के 21 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। शनिवार को सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों के साथ ही राज्य के पश्चिमी भाग के जिलों में कुछ स्थानों और दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में एक-दो स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

आज इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), भोजपुर (आरा), बक्सर, कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद और अरवल जिले में घना कुहासा छाए रहने की आशंका है। पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया समेत अन्य सभी जिलों में भी कोहरे का येलो अलर्ट है।

शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान में गिरावट आई। प्रदेश में सबसे कम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस सहरसा के अगवानपुर और सबसे अधिक तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया।