Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Weather Cold to increase from today, temperature will drop by 4 degrees in Pana and other cities
Bihar Weather: बिहार में आज से बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान; 10 के नीचे पहुंचेगा पारा

Bihar Weather: बिहार में आज से बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान; 10 के नीचे पहुंचेगा पारा

संक्षेप:

Bihar Mausam Update: बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। शनिवार से राज्य के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं पर पारा 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा।

Sat, 22 Nov 2025 06:46 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Weather Forecast: पटना सहित बिहार भर में शनिवार से रात का तापमान गिरेगा। जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। इस कारण राज्य के एक-दो शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाएगा, जबकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। बिहार का मौसम अगले 6-7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राज्य के एक-दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का न्यूनतम तापमान 13.2 से 19.9 और अधिकतम तापमान 27.2 से 31.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। बिहार का सबसे अधिक तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में और सबसे कम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया। सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में रिकॉर्ड हुआ।

ये भी पढ़ें:बिहार में 15 शहरों की हवा खराब, हाजीपुर सबसे प्रदूषित, पटना में भी AQI 200 पार
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पटना में साफ रहेगा मौसम

पटना का मौसम शनिवार को भी साफ रहेगा। इस कारण लोगों को सूरज के दर्शन होंगे। सुबह और शाम में आंशिक ठंड का अहसास होगा। पटना के अधिकतम तापमान में शुक्रवार को 0.5 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम में 2.3 डिग्री की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Weather Bihar Weather Today Bihar Weather Update अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।