Bihar Weather: बिहार में आज से बढ़ेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान; 10 के नीचे पहुंचेगा पारा
Bihar Mausam Update: बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ने वाला है। शनिवार से राज्य के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं पर पारा 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा।
Bihar Weather Forecast: पटना सहित बिहार भर में शनिवार से रात का तापमान गिरेगा। जिससे ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का पूर्वानुमान है। इस कारण राज्य के एक-दो शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाएगा, जबकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। बिहार का मौसम अगले 6-7 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। इस दौरान राज्य के एक-दो स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर के कोहरा भी छाए रहने के आसार हैं।
शुक्रवार को प्रदेश के ज्यादातर शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का न्यूनतम तापमान 13.2 से 19.9 और अधिकतम तापमान 27.2 से 31.6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। बिहार का सबसे अधिक तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में और सबसे कम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस औरंगाबाद में दर्ज किया गया। सबसे कम दृश्यता 800 मीटर पूर्णिया में रिकॉर्ड हुआ।
पटना में साफ रहेगा मौसम
पटना का मौसम शनिवार को भी साफ रहेगा। इस कारण लोगों को सूरज के दर्शन होंगे। सुबह और शाम में आंशिक ठंड का अहसास होगा। पटना के अधिकतम तापमान में शुक्रवार को 0.5 डिग्री की वृद्धि और न्यूनतम में 2.3 डिग्री की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 28.7 और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।