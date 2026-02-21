Bihar Weather Today: आज और कल बादल छाये रहेंगे, जानें कैसा रहेगा बिहार में मौसम का मिजाज
पटना में रविवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस कारण न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है
बिहार में शनिवार और रविवार को बादल छाए रहने के आसार हैं। जिस कारण न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस कारण सुबह और शाम के ठंड में कमी आएगी, लेकिन बादल छंटते ही न्यूनतम तापमान में गिरावट आ आएगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण राज्य में बादल का प्रभाव रहेगा। शुक्रवार को राज्य के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। राज्य का अधिकतम तापमान 27.6 से 32.0 और न्यूनतम तापमान 11.3 से 20.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। बिहार का सबसे अधिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में और सबसे कम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया।
पटना में रविवार को भी आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। इस कारण न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शुक्रवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई।
आज 21 फरवरी 2026 को बिहार के मौसम की स्थितियां कुछ इस प्रकार रहेंगी। आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। सूर्योदय का वक्त 06:26 AM बजे है, जबकि सूर्यास्त शाम 05:49 PM बजे होने का अनुमान है। नमी का स्तर 24% माना जा रहा है वहीं वायुमंडलीय दबाव 1013 के स्तर पर है।
इन दिनों मौसम का मिश्रित व्यवहार मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। दिन में गर्मी लगती है तो रात में सर्दी। सोते हुए कंबल हेवी होने पर गर्मी लगती है और पंखा चलाने पर तबीयत खराब होने की संभवना रहती है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिन सर्दी के प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है क्योंकि ठंड पूरी तरह से गई नहीं है।
जहां तक बारिश की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से किसी जिले में बारिश की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। बादलों की मौजूदगी से तापमान बढ़ सकता है। जाड़े का मौसम विदाई के करीब है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें