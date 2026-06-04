पटना में बादल आए पर बरसे नहीं; आधे बिहार में हीटवेव अलर्ट, बाकी में आंधी-बारिश का मौसम
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में दक्षिण बिहार में भीषण हीटवेव चलेगी, जबकि उत्तर बिहार, सीमांचल, कोसी, पूर्वी बिहार के जिलों में आंधी-बारिश के मौसम से गर्मी का असर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। पटना में गुरुवार को बादल आए पर बरसात नहीं हुई, जिससे पारा 1 डिग्री चढ़ गया।
Bihar Weather: बिहार में सूरज की तल्खी और तपिश से भीषण गर्मी का दौर चल पड़ा है। गुरुवार को राजधानी पटना सहित आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही तो हुई, लेकिन बारिश नहीं होने से लोग उमस और गर्मी से पसीना-पसीना हो गए। बीते 24 घंटे के भीतर बिहार के अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 48 घंटे बाद भीषण लू चलने की आशंका जताई है। आधे बिहार में हीटवेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो बाकी जिलों में आंधी-बारिश के आसार जताए गए हैं।
दक्षिण बिहार में लू का येलो अलर्ट
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 जून से दक्षिण बिहार में भयंकर लू चलेगी। शनिवार को बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में हीटवेव का येलो अलर्ट है। 7 जून को पटना में भी भीषण हीटवेव का अलर्ट है। इस दिन पटना के अलावा नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गयाजी, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर जिले में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 जून को भी इन जिलों में भीषण गर्मी और हीटवेव की चेतावनी है।
उत्तर बिहार में आंधी-बारिश के आसार
एक तरफ दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी और लू की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ कई जिलों में मौसम भी बिगड़ा हुआ रहेगा। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने और कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई है।
7 जून को 14 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट है। मुजफ्फरपुर से किशनगंज और सीतामढ़ी से कटिहार तक मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। चंपारण, मिथिला, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में एक सप्ताह तक बीच-बीच में बरसात होने की संभावना बनी रहेगी। इन क्षेत्रों में हीटवेव की चेतावनी नहीं जारी की गई है।
पटना में बादल आए, पर बरसे नहीं
राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में गुरुवार को बादलों का डेरा रहा। आसमान में बादल आए, लेकिन बरसे नहीं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पटना के आसपास आंशिक बादल छाए रहने के बावजूद गर्मी का प्रभाव बना रहेगा।
वहीं दक्षिण भागों के कई जिलों में गर्म दिन और लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विशेषकर राज्य के दक्षिण पश्चिमी इलाके तपेंगे। अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की बढ़ोतरी संभावित है।
बिहार के 7 शहरों का पारा 40 पार, बक्सर आज भी सबसे गर्म रहा
गुरुवार को 7 शहरों में 40 डिग्री के पार अधिकतम तापमान रहा। इनमें पटना, बक्सर, मोतिहारी, कैमूर, औरंगाबाद, डेहरी, और शेखपुरा शामिल रहे। पटना का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री रहा। यहां तापमान में एक डिग्री की बढ़ोतरी हुई। वहीं, 41.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर राज्यभर में सबसे गर्म रहा। बुधवार को भी बक्सर में ही सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया था। पटना सहित 23 जिलों का अधिकतम तापमान गुरुवार को चढ़ गया।
मौसमविदों के अनुसार प्रदेश के अलग-अलग भागों के मौसम का मिजाज बदला हुआ है। दक्षिण भागों में गर्म और शुष्क मौसम होने के साथ लू जैसे हालात बने हैं। वहीं उत्तर बिहार में मेघ गर्जन के साथ छिटपुट वर्षा से तापमान नियंत्रित है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।