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Bihar Weather: बिहार में मौसम का करवट, 23 अप्रैल से झमाझम बारिश और आंधी; इन जिलों में येलो अलर्ट

Apr 19, 2026 07:29 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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23 अप्रैल से उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आंधी-पानी के कारण एक बार फिर मौसम करवट लेगा। आंधी-पानी से तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।

Bihar Weather: बिहार में मौसम का करवट, 23 अप्रैल से झमाझम बारिश और आंधी; इन जिलों में येलो अलर्ट

Bihar Weather Update: भीषण गर्मी के बीच उत्तर बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 23 अप्रैल से उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आंधी-पानी के कारण एक बार फिर मौसम करवट लेगा। आंधी-पानी से तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। लेकिन, दक्षिण बिहार भीषण गर्मी की चपेट में रहेगा। दक्षिण बिहार के ज्यादातर शहरों का तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। इस बाबत मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 अप्रैल से दक्षिण-पूर्व भाग के पांच जिलों में भी बारिश के आसार हैं। इस दौरान जहां बारिश होगी, वहां के तापमान में भी गिरावट आने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। तीन चार दिनों से गर्मी दिन में झुलसाती है।

तीन दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा

बिहार में अगले तीन दिनों तक भीषण गर्मी का प्रभाव रहेगा। इस कारण लोगों को बेचैनी करने वाली गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान प्रदेश के ज्यादातर शहरों का न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है तो अधिकतम 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस बीच कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहने के कारण सुबह से ही लोगों को गर्मी का एहसास होगा। वहीं दोपहर में सूरज के तल्ख तेवर हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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