Bihar Weather: बिहार में मौसम का करवट, 23 अप्रैल से झमाझम बारिश और आंधी; इन जिलों में येलो अलर्ट

23 अप्रैल से उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आंधी-पानी के कारण एक बार फिर मौसम करवट लेगा। आंधी-पानी से तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी।

Bihar Weather Update: भीषण गर्मी के बीच उत्तर बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 23 अप्रैल से उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आंधी-पानी के कारण एक बार फिर मौसम करवट लेगा। आंधी-पानी से तापमान में गिरावट आने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। लेकिन, दक्षिण बिहार भीषण गर्मी की चपेट में रहेगा। दक्षिण बिहार के ज्यादातर शहरों का तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों के एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। इस बाबत मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 अप्रैल से दक्षिण-पूर्व भाग के पांच जिलों में भी बारिश के आसार हैं। इस दौरान जहां बारिश होगी, वहां के तापमान में भी गिरावट आने के कारण लोगों को गर्मी से आंशिक तौर पर राहत मिलेगी। तीन चार दिनों से गर्मी दिन में झुलसाती है।