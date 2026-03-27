Bihar Weather: घर से छाता-बरसाती लेकर निकलें, बिहार में आज आंधी-बारिश, वज्रपात की चेतावनी

Bihar Weather Today: राज्य के कई जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश के आसार हैं। 29 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान है। मौसम का मिजाज बदलने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

Bihar Weather Today: बिहार में शुक्रवार यानी 27 मार्च से 29 मार्च तक आंधी-बारिश के आसार हैं। इस दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य भाग के 12 जिलों में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सूर्यास्त शाम 6 बजकर 8 मिनट पर होगी। वायुमंडलीय दबाव 1009 और ह्यूमिडिटी 22 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। राज्य का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है।

राज्य के कई जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश के आसार हैं। 29 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान है। मौसम का मिजाज बदलने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। शनिवार को भी कई जिले के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज्यादातर जगहों पर बादल छाया रहेगा।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य भाग के 12 जिलों में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के शेष जिलों में भी एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश के आसार हैं। 29 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान है।

पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री: में मौसम का मिजाज बदलने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। गुरुवार को पटना के अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री दर्ज किया गया।