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Bihar Weather: घर से छाता-बरसाती लेकर निकलें, बिहार में आज आंधी-बारिश, वज्रपात की चेतावनी

Mar 27, 2026 05:10 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Weather Today: राज्य के कई जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश के आसार हैं। 29 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान है। मौसम का मिजाज बदलने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

Bihar Weather: घर से छाता-बरसाती लेकर निकलें, बिहार में आज आंधी-बारिश, वज्रपात की चेतावनी

Bihar Weather Today: बिहार में शुक्रवार यानी 27 मार्च से 29 मार्च तक आंधी-बारिश के आसार हैं। इस दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य भाग के 12 जिलों में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज सूर्यास्त शाम 6 बजकर 8 मिनट पर होगी। वायुमंडलीय दबाव 1009 और ह्यूमिडिटी 22 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। राज्य का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार हो सकता है।

राज्य के कई जिलों में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश के आसार हैं। 29 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान है। मौसम का मिजाज बदलने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। शनिवार को भी कई जिले के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। ज्यादातर जगहों पर बादल छाया रहेगा।

मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य भाग के 12 जिलों में कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज-चमक के साथ बारिश होने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिले के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के शेष जिलों में भी एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज हवा और बारिश के आसार हैं। 29 मार्च तक राज्य के अलग-अलग भागों में मौसम के ऐसे ही रहने का अनुमान है।

पटना का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री: में मौसम का मिजाज बदलने के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। गुरुवार को पटना के अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 35.2 और न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री दर्ज किया गया।

अधिकतम तापमान चढ़ा पर न्यूनतम गिरा

मौसम का तेवर बदलने से तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई। गुरुवार को राज्य का अधिकतम तापमान 29.9 से 37.0 और न्यूनतम तापमान 14.9 से 26.6 डिग्री के बीच रहा। हालांकि, आंधी पानी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। किसानों के लिए ऐसा मौसम हानिकारक होगा। रबी फसल और फलों के मंजर का नुकसान होगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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