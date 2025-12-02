Hindustan Hindi News
Bihar Weather: बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट, 5 दिनों में 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान

Bihar Mausam: बिहार में दिसंबर महीने में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में रात का पारा 3 डिग्री तक गिरने का अनुमान लगाया है। इस दौरान दिन के तापमान में भी कमी आ सकती है।

Tue, 2 Dec 2025 01:18 PMवार्ता पटना
Bihar Mausam: बिहार में इस महीने हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। इससे आगामी 4 से 5 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार इस बार दिसंबर महीना पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ठंडा रहेगा। इस दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर बिहार के जिलों में कोहरे की घनत्व बढ़ने की संभावना है। आने वाले दो दिनों में कुछ इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बन सकती है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाएगा। हालांकि, न्यूनतम तापमान अगले 48 घंटों में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिसके बाद यह सामान्य स्तर पर लौट आएगा। सुबह और शाम की ठंड में बढ़ोतरी तय है।

पिछले 24 घंटों में बिहार का मौसम पूरी तरह शुष्क रहा और किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। राज्य में अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस मोतिहारी में दर्ज किया गया। उसी प्रकार किशनगंज में न्यूनतम तापमान 11.8 से 17.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। कई जिलों में तापमान सामान्य रहा। वहीं पूर्णिया में घने धुंध के कारण न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
