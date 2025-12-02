Bihar Weather: बिहार में हाड़ कंपाने वाली ठंड का अलर्ट, 5 दिनों में 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान

संक्षेप: Bihar Mausam: बिहार में दिसंबर महीने में हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में रात का पारा 3 डिग्री तक गिरने का अनुमान लगाया है। इस दौरान दिन के तापमान में भी कमी आ सकती है।

Bihar Mausam: बिहार में इस महीने हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ने वाली है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बिहार में ठंड का असर तेजी से बढ़ रहा है। इससे आगामी 4 से 5 दिनों में राज्य में न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। विभाग के अनुसार इस बार दिसंबर महीना पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ठंडा रहेगा। इस दौरान लोगों को कड़ाके की ठंड और कोल्ड वेव का सामना करना पड़ सकता है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर बिहार के जिलों में कोहरे की घनत्व बढ़ने की संभावना है। आने वाले दो दिनों में कुछ इलाकों में सुबह हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बन सकती है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है। विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं देखा जाएगा। हालांकि, न्यूनतम तापमान अगले 48 घंटों में 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिसके बाद यह सामान्य स्तर पर लौट आएगा। सुबह और शाम की ठंड में बढ़ोतरी तय है।