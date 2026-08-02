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Bihar Weather 3 August: 5 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी, तीन से चार दिनों तक मानसून का असर दिखेगा

By Sudhir Kumar
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पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को पटना सहित राज्य शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर रिमझिम बारिश के आसार हैं। वहीं, राज्य के पांच जिलों में भारी और अतिभारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

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शनिवार को कई इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट है।

Bihar Weather Tomorrow 3 August: बिहार में मानसून की गतिविधियां कमजोर होने के बावजूद वातावरणीय परिस्थितियां कहीं-कहीं बारिश करा रही हैं। सोमवार 3 अगस्त को राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रविवार को पटना सहित 16 जिलों में सावन झूमके बरसा। प्रदेश के कई जिलों में उमस की स्थिति थी, लेकिन दोपहर में बादल घनीभूत हुए। दोपहर में काले घने बादलों के छाने के बाद कुछ देर तक तेज बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को पटना सहित राज्य शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर रिमझिम बारिश के आसार हैं। वहीं, राज्य के पांच जिलों में भारी और अतिभारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गोपालगंज एवं सीवान में अति भारी एवं किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी सामान्य से 43 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि बारिश के बीच सावधानी बरते। मौसम से दुष्प्रभाव से बचने के लिए चेतावनी पर ध्यान रखते हुए अपनी गतिविधियां निर्धारित करें।

पटना में रविवार को में 5.4 मिमी वर्षा

पटना में रविवार को में 5.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान रोहतास के कोचस में 80 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस रहा। 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसमविदों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की छिटपुट गतिविधियों के बीच 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है।

चार अगस्त का पूर्वानुमान

जानकारी के अनुसार चार अगस्त को उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसके कारण प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने के आसार है। रविवार को राजधानी सहित भागलपुर, सबौर, वाल्मीकि नगर, छपरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, डेहरी, मधेपुरा, जहानाबाद व अन्य जिलों में बादल बरसे। कई जिलों में मुसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। सीतामढ़ी में सदर अस्पताल परिसर तालाब में परिणत हो गया।

विभिन्न जिलों के तापमान

शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 34.0 28.8

गया 34.2 27.0

भागलपुर 34.5 27.9

मुजफ्फरपुर 30.8 28.7

(तापमान डिग्री सेल्सियस में)

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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