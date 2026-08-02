Bihar Weather 3 August: 5 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी, तीन से चार दिनों तक मानसून का असर दिखेगा

पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को पटना सहित राज्य शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर रिमझिम बारिश के आसार हैं। वहीं, राज्य के पांच जिलों में भारी और अतिभारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है।

Bihar Weather Tomorrow 3 August: बिहार में मानसून की गतिविधियां कमजोर होने के बावजूद वातावरणीय परिस्थितियां कहीं-कहीं बारिश करा रही हैं। सोमवार 3 अगस्त को राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रविवार को पटना सहित 16 जिलों में सावन झूमके बरसा। प्रदेश के कई जिलों में उमस की स्थिति थी, लेकिन दोपहर में बादल घनीभूत हुए। दोपहर में काले घने बादलों के छाने के बाद कुछ देर तक तेज बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है।

पटना मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को पटना सहित राज्य शेष जिलों में बादलों की आवाजाही बने होने के साथ कई स्थानों पर रिमझिम बारिश के आसार हैं। वहीं, राज्य के पांच जिलों में भारी और अतिभारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। गोपालगंज एवं सीवान में अति भारी एवं किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण में भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अभी सामान्य से 43 प्रतिशत कम वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि बारिश के बीच सावधानी बरते। मौसम से दुष्प्रभाव से बचने के लिए चेतावनी पर ध्यान रखते हुए अपनी गतिविधियां निर्धारित करें।

पटना में रविवार को में 5.4 मिमी वर्षा पटना में रविवार को में 5.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। बीते 24 घंटे के दौरान रोहतास के कोचस में 80 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री सेल्सियस रहा। 36.8 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसमविदों के अनुसार अगले तीन से चार दिनों के दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की छिटपुट गतिविधियों के बीच 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार है। दो दिनों के बाद अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है।

चार अगस्त का पूर्वानुमान जानकारी के अनुसार चार अगस्त को उत्तर पश्चिम भारत में नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक दे सकता है। इसके कारण प्रदेश के अलग-अलग भागों में वर्षा की गतिविधियां बने रहने के आसार है। रविवार को राजधानी सहित भागलपुर, सबौर, वाल्मीकि नगर, छपरा, मुजफ्फरपुर, सुपौल, डेहरी, मधेपुरा, जहानाबाद व अन्य जिलों में बादल बरसे। कई जिलों में मुसलाधार बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव हो गया। सीतामढ़ी में सदर अस्पताल परिसर तालाब में परिणत हो गया।

विभिन्न जिलों के तापमान शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 34.0 28.8

गया 34.2 27.0

भागलपुर 34.5 27.9

मुजफ्फरपुर 30.8 28.7