Bihar Weather 17 August: सोमवार को भभुआ,गया,जमुई, नवादा में भारी बारिश; पटना में बूंदाबांदी के आसार
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून ट्रफ फिलहाल अमृतसर, लुधियाना, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी से होकर गुजर रही है। इसके संयुक्त प्रभाव से राज्य के कुछ जिलों में अगले दो दिनों में भारी बारिश और गरज तड़क की चेतावनी है।
Bihar Weather on 17 August: बिहार में बारिश की गतिविधियां अगले दो तीन दिन बढ़ेंगी। पटना में सोमवार को आंशिक बूंदाबांदी के बीच बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून ट्रफ फिलहाल अमृतसर, लुधियाना, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी से होकर गुजर रही है। दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके संयुक्त प्रभाव से राज्य के कुछ जिलों में अगले दो दिनों में भारी बारिश और गरज तड़क की चेतावनी है।
सोमवार को बिहार के कुछ जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को भभुआ, गया, जमुई और नवादा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही राज्य के दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के 18 जिलों में गरज-तड़क की चेतावनी है। इन जिलों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। लोगों को खासकर किसानों को सावधानी बरतने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग भी मौसम के तेवर को लेकर ऐक्शन में है।
शनिवार को बारिश
शनिवार को तेज हवा के साथ कुछ जिलों में छिटपुर बारिश हुई. भोजपुर एवं वैशाली में 30 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा दर्ज की गई। इस दौरान प्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट वर्षा भी हुई। मधुबनी में 12.8 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई। पश्चिम चंपारण के सिकटा में 12.8 मिमी, पूर्णिया में 2.0 मिमी, सीवान के महाराजगंज में 1.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।
भभुआ में सर्वाधिक तापमान
रविवार को भागलपुर व वाल्मीकिनगर को छोड़कर पटना सहित अन्य जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि 37.3 डिग्री सेल्सियस के साथ कैमूर के भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। वाल्मीकि नगर, शेखपुरा एवं जहानाबाद में छिटपुट बारिश दर्ज हुई।
प्रमुख शहरों का तापमान :
शहर अधिकतम न्यूनतम
पटना 35.6 29.0
गया 35.3 27.2
भागलपुर 33.9 26.4
मुजफ्फरपुर 34.0 29.2
(तापमान डिग्री सेल्सियस में)
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें