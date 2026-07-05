Bihar Weather: 20 जिलों में बारिश और ठनका का अलर्ट, सोमवार को कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

Bihar Weather: बिहार के 20 जिलों में सोमवार को बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

Bihar Weather: बंगाल की खाड़ी की ओर बने अवदाब (निम्न वायुदाब) की वजह से राज्य के मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 20 जिलों में सोमवार को बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अनुसार, औरंगाबाद, रोहतास, भभुआ में भारी बारिश तथा पटना सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के आसार हैं।

जिन 17 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है उनमें अरवल, बांका, भभुआ, गयाजी, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और शेखपुरा शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी की हालिया गतिविधियां इस हफ्ते बारिश की स्थिति में आंशिक सुधार ला सकती हैं। इसका आंशिक असर रविवार को भी दिखा। इधर, मानूसन के दगा देने से राज्य भर में बारिश की कमी 55 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

क्या है अभी मौसम की प्रणाली मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तथा उससे सटे उत्तर ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर स्थित निम्न दबाव का क्षेत्र सघन होकर अवदाब (डिप्रेशन)में बदल गया है। इस प्रणाली के अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बालासोर के निकट चांदबाली और दीघा के बीच उत्तर ओडिशा तट को पार करने की प्रबल संभावना है। इसके बाद भी यह अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर ओडिशा एवं उत्तर छत्तीसगढ़ से होकर पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ती रहने के आसार है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ मध्य एवं ऊपर क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवा में एक ट्रफ के रूप में विद्यमान है। इसके प्रभाव से राज्य में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

पटना सहित कई जिलों में आंशिक बारिश पटना सहित कई जिलों में रविवार को आंशिक बारिश हुई। पटना में दोपहर बाद पांच मिनट तक झमाझम बारिश हुई जिससे उमस से राहत मिली। पटना में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रही। सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण के बगहा में 20 मिमी दर्ज की गई। पूर्णिया में 15.4 मिमी, सीतामढ़ी के ढेंगरब्रिज में 12.0 मिमी, पूर्णिया के ढेंगराघाट में 9.4 मिमी, भोजपुर के कोइलवर में 8.0 मिमी, सारण के दरियापुर में 7.0 मिमी, वैशाली के लालगंज में 6.4 मिमी, किशनगंज के गलगलिया में 6.2 मिमी, सुपौल के निर्मली में 5.3 मिमी, कटिहार के प्राणपुर में 4.8 मिमी, सुपौल के मरौना में 4.8 मिमी, नवादा के रजौली में 4.8 मिमी, सुपौल के किशनपुर में 4.6 मिमी, मधुबनी के सौलीघाट में 4.6 मिमी, सुपौल के राघोपुर में 4.2 मिमी, जमुई के चकाई में 4.2 मिमी, कटिहार के बरारी में 3.2 मिमी, दरभंगा के अलीनगर में एवं सीतामढ़ी के सुरसंड में 3 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई।

प्रमुख शहरों का तापमान : शहर अधिकतम न्यूनतम

पटना 35.8 30.1

गयाजी 35.2 28.6

भागलपुर 34.5 27.6

मुजफ्फरपुर 34.8 30.6