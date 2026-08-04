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बिहार का मौसम, 5 अगस्त : आरा, गया से मोतिहारी, किशनगंज तक भारी बारिश का अलर्ट

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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5 अगस्त, बुधवार को बिहार का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, दो जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पूरे राज्य में मॉनसून सक्रिय रहेगा। पटना में बूंदाबांदी के आसार हैं। 

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मौसम विभाग ने बिहार के 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

Bihar Weather Forecast: मौसम विभाग ने 5 अगस्त 2026 को पूरे बिहार में झमाझम बरसात के आसार जताए हैं। आरा, गया से बेतिया, सुपौल और किशनगंज तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना में भी बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को 10 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी और बिजली का खतरा बताया है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना ने ताजा पूर्वानुमान में बताया कि 5 अगस्त को बिहार के अधिकांश भागों में मेघगर्जन के साथ वज्रपात यानी आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। पूरे बिहार में बुधवार को बारिश होने की संभावना है। उत्तर बिहार के जिलों में दक्षिण के मुकाबले ज्यादा पानी गिर सकता है।

अररिया, सुपौल में अति भारी बारिश

मौसम विभाग ने 3 अगस्त को बिहार के दो जिलों अररिया और सुपौल में अत्यधिक भारी बरसात होने की आशंका जताई है। दोनों जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

इसके अलावा, 8 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर (आरा), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गयाजी, जहानाबाद, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण (बेतिया) शामिल हैं।

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पटना में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी पटना के आसमान में बुधवार को बादलों का डेरा रहेगा। हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना है। तेज बारिश के एक-दो दौर भी देखने को मिल सकते हैं। शहर का अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

इन जिलों में गिरा पारा

मौसम विभाग के अनुसार झारखंड, नेपाल और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में मंगलवार को मॉनसून के सक्रिय रहने से तापमान में गिरावट आई। औरंगाबाद में पारा लगभग दो डिग्री सेल्सियस गिरकर 32.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अररिया जिले के फारबिसगंज में भी दिन तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। सुपौल में अधिकतम पारा अचानक से 5 डिग्री गिरकर 30 डिग्री तक पहुंच गया है। भागलपुर, मुंगेर जैसे जिलों में भी दिन का पारे में गिरावट दर्ज हुई।

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35 डिग्री के साथ पटना सबसे गर्म

दूसरी ओर, राजधानी पटना में पारा मंगलवार को तेजी से चढ़ गया। यहां अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बिहार में सर्वाधिक रहा। सीवान, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है।

इन जिलों में हुई बारिश

मौसम विभाग ने बताया कि 4 अगस्त को सुबह से शाम तक अरवल में सर्वाधिक 6 मिलीमीटर बारिश हुई। मोतिहारी में 5.2, गयाजी में 2, वाल्मीकि नगर में 2, डेहरी में 0.2, सुपौल में 0.2 और वैशाली में 0.5 मिमी बरसात दर्ज हुई।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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