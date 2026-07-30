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बिहार का मौसम, 31 जुलाई: कैमूर से कटिहार तक भारी बारिश की चेतावनी, 24 जिलों में आंधी-बिजली का येलो अलर्ट

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में शुक्रवार 31 जुलाई को कैमूर, कटिहार समेत 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार में मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में आंधी और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। 

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बिहार के 7 जिलों में शुक्रवार को भारी बारिश की चेतावनी (फाइल फोटो)

Bihar Weather Forecast: बिहार में मॉनसून की बेरूखी खत्म होने वाली है। राज्य में शुक्रवार से झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग ने 31 जुलाई को कैमूर से कटिहार तक 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार के अधिकांश जिलों में झमाझम बरसात की संभावना रहेगी। वहीं, 24 जिलों में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना के लोगों को मूसलाधार बरसात के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शुक्रवार को बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में आंधी, मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। वहीं, सीमांचल और चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी से सटे दक्षिण बिहार के जिलों में भी झमाझम बरसात हो सकती है।

31 जुलाई को पूर्णिया समेत 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने बिहार के अलग-अलग इलाकों में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कैमूर (भभुआ), पूर्णिया, सुपौल, अररिया, बांका, कटिहार और पश्चिम चंपारण (बेतिया, वाल्मीकिनगर) शामिल हैं।

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24 जिलों में आंधी, ठनका का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार के 24 जिलों में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान, पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर जिले में कहीं-कहीं मौसम खराब रहने की आशंका है। तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा।

पटना में कैसा रहेगा मौसम

शुक्रवार, 31 जुलाई को राजधानी पटना में बादल छाए रहेंगे। झमाझम बारिश के आसार नहीं है। हालांकि, बूंदाबांदी का एक या दो दौर देखने को मिल सकते हैं। तेज हवा चलने और मौसम में ठंडक आने से तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। पटना में शुक्रवार को दिन का पारा 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

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आज भी पटना समेत कई जिलों में हुई बरसात

बिहार में गुरुवार (30 जुलाई) को भी कई जगहों पर बरसात हुई। पटना जिले में 9.6 मिलीमीटर पानी गिरा। पटना शहर में भी सुबह बूंदाबांदी हुई। गयाजी, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, अररिया, रोहतास, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, नालंदा, सहरसा, कैमूर, मुंगेर और जहानाबाद जिले में कहीं-कहीं पर शुक्रवार को बारिश दर्ज की गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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