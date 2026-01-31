Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Weather 31 January Temperature drops by 4 degrees cold returns how weather be today
Bihar Weather Today: पारा चार डिग्री तक गिरा, बिहार में फिर लौटी ठंड; कैसा रहेगा आज का मौसम?

Bihar Weather Today: पारा चार डिग्री तक गिरा, बिहार में फिर लौटी ठंड; कैसा रहेगा आज का मौसम?

संक्षेप:

राज्य के उत्तरी भागों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कोहरे की वजह से रात में विजिबिलिटी कम रहने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में हल्की बुंदा बांदी भी हो सकती है।

Jan 31, 2026 08:01 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Weather Today: बिहार में ठंड फिर से लौट गई है। आज मौसम सामान्य से थोड़ा ठंडा रहने वाला है। इसके साथ सुबह और शाम में कोहरे की संभावना है। दिन में धूप निकलने से तापमान थोड़ा सामान्य महसूस हो सकता है। राज्य के उत्तरी भागों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कोहरे की वजह से रात में विजिबिलिटी कम रहने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में हल्की बुंदा बांदी भी हो सकती है। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक की कमी आई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बताया गया है कि सोमवार तक कुछ जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही तेज पछुआ हवा चलने के बावजूद अधिकांश समय मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। इस बीच शुक्रवार को बादलों की लुकाछिपी के बीच धूप कुछ देर से खिली। हालांकि, इसकी तीव्रता में काफी रही। इस कारण अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री तक की कमी आई। वहीं, रात होने के साथ कनकनी लौट आई, इससे लोगों को ठंड का अहसास हुआ।

वहीं, न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. ए.सत्तार ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। इससे कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, अधिकांश समय मौसम शुष्क बना रह सकता है। वहीं, पूर्वानुमान की अवधि में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है।

बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा। करीब एक पखवाड़े बाद यह सामान्य से नीचे आया है। वहीं, एक डिग्री वृद्धि के साथ न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Weather
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।