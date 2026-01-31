Bihar Weather Today: पारा चार डिग्री तक गिरा, बिहार में फिर लौटी ठंड; कैसा रहेगा आज का मौसम?
राज्य के उत्तरी भागों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कोहरे की वजह से रात में विजिबिलिटी कम रहने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में हल्की बुंदा बांदी भी हो सकती है।
Bihar Weather Today: बिहार में ठंड फिर से लौट गई है। आज मौसम सामान्य से थोड़ा ठंडा रहने वाला है। इसके साथ सुबह और शाम में कोहरे की संभावना है। दिन में धूप निकलने से तापमान थोड़ा सामान्य महसूस हो सकता है। राज्य के उत्तरी भागों में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट में कोहरे की वजह से रात में विजिबिलिटी कम रहने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में हल्की बुंदा बांदी भी हो सकती है। मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान में चार डिग्री तक की कमी आई है।
बताया गया है कि सोमवार तक कुछ जिलों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान तापमान में तीन डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही तेज पछुआ हवा चलने के बावजूद अधिकांश समय मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। इस बीच शुक्रवार को बादलों की लुकाछिपी के बीच धूप कुछ देर से खिली। हालांकि, इसकी तीव्रता में काफी रही। इस कारण अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री तक की कमी आई। वहीं, रात होने के साथ कनकनी लौट आई, इससे लोगों को ठंड का अहसास हुआ।
वहीं, न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र के नोडल अधिकारी डॉ. ए.सत्तार ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। इससे कहीं-कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, अधिकांश समय मौसम शुष्क बना रह सकता है। वहीं, पूर्वानुमान की अवधि में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री के बीच रह सकता है।
बीते 24 घंटे में अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा। करीब एक पखवाड़े बाद यह सामान्य से नीचे आया है। वहीं, एक डिग्री वृद्धि के साथ न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।