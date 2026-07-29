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बिहार का मौसम, 30 जुलाई: मॉनसून की बेरूखी ने रोकी बारिश की रफ्तार, 12 जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में मॉनसून की बेरूखी से 30 जुलाई को भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 12 जिलों में आंधी, बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है। 

Bihar Weather
बिहार का मौसम, 30 जुलाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Bihar Weather Forecast: बिहार में 30 जुलाई गुरुवार को मॉनसूनी गतिविधियां कमजोर रहेंगी। मॉनसून की बेरूखी से अगले 24 घंटे राज्य के किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पटना समेत दक्षिण बिहार में कहीं-कहीं छिटपुट बरसात की संभावना है, अन्य जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने छपरा, मोतिहारी, सुपौल, पूर्णिया समेत 12 जिलों में आंधी और ठनका (आकाशीय बिजली) का येलो अलर्ट जारी किया है।

पटना स्थित मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 30 जुलाई को बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भाग के जिलों में तेज हवा के साथ मेघगर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

बिहार के इन जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट

मौसम विभाग ने गुरुवार को पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब होने पर लोगों से पक्के मकान की शरण लेने और पेड़, बिजली के खंभों आदि से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

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पटना में मौसम का हाल

राजधानी पटना में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे। मूसलाधार बारिश के आसार नहीं है। हालांकि, बूंदाबांदी के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं। पटना शहर का दिन का तापमान 35 डिग्री और रात का 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश नहीं होने पर शहरवासियों को उमस से दो-चार होना पड़ सकता है।

मौसम का ताजा अपडेट

मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ था, जो अब मॉनसून ट्रफ में विलीन हो गया है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में एक गहरा अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। यह पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। बिहार पर इसका असर होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं।

बुधवार को पटना राजधानी पटना में दिन का पारा 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सुपौल सबसे गर्म रहा। छपरा, सीवान, कैमूर, अरवल, रोहतास, मोतिहारी जैसे स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की मानें तो अगले 5 दिनों तक राज्य के रात एवं दिन के पारे में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

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बिहार से रूठा मॉनसून!

मॉनसून बिहार में रूठा हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को पूरे दिन राज्य में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर रहीं। मुंगेर, जहानाबाद, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले को छोड़ दें, तो अधिकतर जिलों में लोग बरसात के लिए तरसते नजर आए। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर थम सा गया है।

बिहार में 1 अगस्त के बाद झमाझम बारिश के आसार

राज्य में अगस्त के पहले सप्ताह में झमाझम बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो 1 अगस्त से बिहार में मॉनसून संबंधी गतिविधियां फिर से तेज होंगी। अगले सप्ताह समूचे बिहार में भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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