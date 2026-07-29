बिहार का मौसम, 30 जुलाई: मॉनसून की बेरूखी ने रोकी बारिश की रफ्तार, 12 जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट

बिहार में मॉनसून की बेरूखी से 30 जुलाई को भारी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 12 जिलों में आंधी, बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर बिहार के जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है।

Bihar Weather Forecast: बिहार में 30 जुलाई गुरुवार को मॉनसूनी गतिविधियां कमजोर रहेंगी। मॉनसून की बेरूखी से अगले 24 घंटे राज्य के किसी भी जिले में भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। पटना समेत दक्षिण बिहार में कहीं-कहीं छिटपुट बरसात की संभावना है, अन्य जगहों पर मौसम शुष्क बना रहेगा। इससे उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने छपरा, मोतिहारी, सुपौल, पूर्णिया समेत 12 जिलों में आंधी और ठनका (आकाशीय बिजली) का येलो अलर्ट जारी किया है।

पटना स्थित मौसम केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 30 जुलाई को बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भाग के जिलों में तेज हवा के साथ मेघगर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

बिहार के इन जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट मौसम विभाग ने गुरुवार को पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब होने पर लोगों से पक्के मकान की शरण लेने और पेड़, बिजली के खंभों आदि से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

पटना में मौसम का हाल राजधानी पटना में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे। मूसलाधार बारिश के आसार नहीं है। हालांकि, बूंदाबांदी के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं। पटना शहर का दिन का तापमान 35 डिग्री और रात का 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश नहीं होने पर शहरवासियों को उमस से दो-चार होना पड़ सकता है।

मौसम का ताजा अपडेट मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ था, जो अब मॉनसून ट्रफ में विलीन हो गया है। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में एक गहरा अवदाब का क्षेत्र बना हुआ है। यह पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। बिहार पर इसका असर होने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं।

बुधवार को पटना राजधानी पटना में दिन का पारा 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सुपौल सबसे गर्म रहा। छपरा, सीवान, कैमूर, अरवल, रोहतास, मोतिहारी जैसे स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की मानें तो अगले 5 दिनों तक राज्य के रात एवं दिन के पारे में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है।

बिहार से रूठा मॉनसून! मॉनसून बिहार में रूठा हुआ नजर आ रहा है। बुधवार को पूरे दिन राज्य में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर रहीं। मुंगेर, जहानाबाद, रोहतास और पश्चिम चंपारण जिले को छोड़ दें, तो अधिकतर जिलों में लोग बरसात के लिए तरसते नजर आए। प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर थम सा गया है।