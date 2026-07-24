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बिहार का मौसम, 25 जुलाई: पटना, गयाजी, बेगूसराय में झमाझम बारिश; 14 जिलों में आंधी, ठनका का भी अलर्ट

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मौसम विभाग ने 25 जुलाई को दक्षिण बिहार में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। पटना, गयाजी, बेगूसराय समेत 14 जिलों में आंधी, बिजली और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार में मॉनसून का असर शनिवार को कम देखने को मिलेगा।

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बिहार के चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी (ANI Photo)

Bihar Weather: बिहार में 25 जुलाई, शनिवार को पटना समेत आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर दक्षिण बिहार में मॉनसूनी गतिविधियां तेज होने के आसार जताए हैं। पटना, आरा, गयाजी, नालंदा, बेगूसराय समेत 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में झमाझम बारिश के साथ आंधी और बिजली की चेतावनी भी जारी की गई है। शनिवार को किसी भी जिले में भारी बारिश के आसार नहीं हैं। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में मॉनसूनी गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर शनिवार को मेघगर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान आंधी और कहीं-कहीं ठनका (आकाशीय बिजली) गिरने की भी आशंका बनी रहेगी। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।

पटना समेत इन 14 जिलों में मौसम का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 25 जुलाई को दक्षिण बिहार के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय और बेगूसराय में झमाझम बारिश की संभावना है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी और बिजली का भी खतरा रहेगा।

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पटना में 25 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम

पटना शहर की बात करें तो शनिवार को पूरे दिन राजधानी बादलों से पटी रहेगी। तेज बारिश की पूरी संभावना रहेगी। बरसात होने से अधिकतम तापमान में एक-दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। शुक्रवार को पटना में दिन का पारा 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो गुरुवार से एक डिग्री था।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान बिहार में अमूमन अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य स्तर पर मॉनसून की सक्रियता कम नजर आएगी। अगले सप्ताह से बारिश का सिलसिला फिर से जोर पकड़ सकता है।

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आज भी दक्षिण बिहार में झमाझम

मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार, दक्षिण बिहार के जिलों में शुक्रवार को दिनभर मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहीं। पटना और नालंदा जिले के विभिन्न इलाकों में झमाझम बरसात हुई। शुक्रवार सुबह 8.30 से शाम 5.30 बजे के बीच पटना जिले में 39 और नालंदा में 27 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

इससे पहले बीती देर शाम से सुबह तक गयाजी, नवादा और आसपास के जिलों में अच्छी बारिश हुई। गयाजी में एक-दो स्थानों पर अति भारी वर्षा, तो नवादा में भारी बारिश दर्ज की गई।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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