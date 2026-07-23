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बिहार का मौसम, 24 जुलाई: सीतामढ़ी समेत 4 जिलों में भारी बारिश के आसार, पटना में मॉनसून कमजोर

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में शुक्रवार को 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर बिहार में अधिकतर जगहों पर मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। पटना समेत दक्षिण बिहार में मॉनसून कमजोर रहेगा।

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बिहार का मौसम अपडेट (Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

Bihar Weather: बिहार में शुक्रवार 24 जुलाई को उत्तरी हिस्से में मॉनसून संबंधी गतिविधियां तेज रहेंगी। मौसम विभाग ने नेपाल से सटे 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। समूचे उत्तर बिहार में मूसलाधार बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा, 19 जिलों में आंधी, ठनका का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना में आंशिक बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बिहार के जिलों में भी शुक्रवार को झमाझम बरसात की संभावना नहीं है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 24 जुलाई को बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व हिस्से के जिलों में कुछ जगहों पर आंधी के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका रहेगी।

मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले में तेज हवाओं के साथ ठनका का अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब होने की स्थिति में लोगों से पक्के मकान की शरण लेने और सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की गई है।

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सीतामढ़ी समेत 4 जिलो में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार को पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, दरभंगा, समस्तीपुर, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा जिले में भी मूसलाधार बारिश के आसार हैं।

पटना में 27 जुलाई से झमाझम बारिश

राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में 27 जुलाई से मॉनसून संबंधी गतिविधियां तेज होने की संभावना है। तब तक छिटपुट बूंदाबांदी होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 26 जुलाई तक उत्तर बिहार और सीमांचल में मॉनसून सक्रिय रहेगा। इसके बाद मॉनसूनी गतिविधियां दक्षिण बिहार की ओर शिफ्ट हो जाएगी।

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पटना में कल कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना शहर में 24 जुलाई को बादल छाए रहेंगे। बूंदाबांदी के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं। भारी बारिश के आसार नहीं हैं। दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

भागलपुर में आज झमाझम

बिहार में गुरुवार को बारिश का सिलसिला कम रहा। एक-दो जिलों को छोड़कर मूसलाधार बरसात नहीं हुई। 23 जुलाई को पूरे दिन सिर्फ भागलपुर जिले में अच्छा पानी गिरा। भागलपुर में 36.7 मिलीमीटर, तो सबौर में 22 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। गयाजी जिले में 5.4, मुजफ्फरपुर में 5, रोहतास जिले के डेहरी में 3, सीवान के जीरादेई में 7, जहानाबाद में 2.5 मिमी बारिश दर्ज हुई।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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