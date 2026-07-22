बिहार का मौसम, 23 जुलाई: सुपौल समेत 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पटना में मॉनसून ब्रेक!
Bihar Weather Forecast: बिहार में गुरुवार 23 जुलाई को पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। पटना समेत दक्षिण बिहार के जिलों में मूसलाधार बरसात के आसार बहुत कम हैं। अगले 24 घंटे के भीतर मॉनसून की सक्रियता उत्तर एवं पूर्वी बिहार की ओर बढ़ने वाली है।
Bihar Weather: बिहार में गुरुवार, 23 जुलाई को मौसम विभाग ने आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। कोसी, सीमांचल और चंपारण क्षेत्र में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। वहीं, उत्तर और पूर्वी बिहार के अधिकतर जिलों में मौसम बिगड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर समेत 26 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना समेत दक्षिण बिहार में मॉनसून संबंधी गतिविधियों में कमी आएगी। राजधानी में बादल छाए रहेंगे, लेकिन झमाझम बरसात की संभावना कम है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 23 जुलाई को बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व हिस्से में मेघगर्जन, वज्रपात और आंधी के साथ बारिश की संभावना है।
सुपौल समेत 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
बिहार के 5 जिलों में गुरुवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें सुपौल, अररिया, कटिहार, किशनगंज और पश्चिम चंपारण (बेतिया) शामिल हैं।
26 जिलों में आंधी-बिजली का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने चंपारण, मिथिला, सारण, तिरहुत, कोसी, सीमांचल और अंग क्षेत्र के तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इनमें मोतिहारी, बेतिया, छपरा, सीवान, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर, पूर्णिया आदि शामिल हैं। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है।
तापमान में खास बदलाव नहीं
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि बुधवार को राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया। कैमूर में सर्वाधिक पारा 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अन्य सभी जिलों में पारा 34 डिग्री से नीचे ही रहा।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक बिहार में तापमान में कुछ खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। 25 जुलाई के बाद मॉनसून संबंधी गतिविधियां फिर से तेज होंगी। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान तापमान में भी बड़ी गिरावट आएगी।
पटना समेत दक्षिण बिहार में कमजोर पड़ा मॉनसून!
राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार में झमाझम बरसने के बाद मॉनसून कमजोर पड़ गया है। अगले दो दिनों तक दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार कम नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 24 घंटे के बाद उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में मॉनसूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान, पटना, गयाजी, औरंगाबाद, कैमूर समेत आसपास के जिलों में उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।