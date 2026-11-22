Bihar Weather 22 November: पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आशीष कुमार के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इसके बाद फिर से तापमान तीन डिग्री तक बढ़ सकता है।

Bihar Weather 22 November: बिहार में मौसम ने करवट बदल ली है। पिछले दो दिनों से बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश ने ठंड बढ़ाई है। दिन और रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह के वक्त कई जगहों पर कोहरा भी देखने को मिल रहा है। रविवार की सुबह कई जिलों में हल्की-हल्की बूंदाबांदी ने ठंड बढ़ाई है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर, सुपौल और अररिया में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई जिलों में मौसम शुष्क भी बना रह सकता है।

आज बूंदाबादी की संभावना, ठंड में भी इजाफा बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान अकवान का मुजफ्फरपुर असर जिले के मौसम पर भी देखने को मिला। इसके असर से दिन में अधिकांश समय बादल छाए रहे। इससे नमी की मात्रा थोड़ी बढ़ी। इस बीच भागलपुर जिले में दिन के तापमान में एक डिग्री तक की कमी आई, जबकि रात का तापमान पूर्व की तरह स्थिर बना रहा। अगले दो दिनों का मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए मौसम विभाग ने रविवार को हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका जताई। सोमवार से आसमान के फिर से साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की। इसके पहले शनिवार को सुबह की शुरूआत कोहरे के बीच हुई, लेकिन जल्द ही तीखी धूप निखर आई। दोपहर होते होते मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली और आसमान में घने बादल छा गए। पूर्वानुमान के अनुसार कहीं से भी बूंदाबांदी की सूचना नहीं मिली। इससे तापमान लगभग स्थिर बना रहा।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. आशीष कुमार के अनुसार अगले 48 घंटों में तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इसके बाद फिर से तापमान तीन डिग्री तक बढ़ सकता है। अगले सप्ताह गुरुवार से चार डिग्री तक तापमान के नीचे जाने के आसार हैं।पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस कम होकर 26 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान पूर्व की तरह स्थिर बना रहा। यह 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी की मात्रा आंशिक तौर पर बढ़कर 80 प्रतिशत दर्ज की गई। शाम होते ही हवा में तेजी आने से रात के तापमान में कमी आने की आशंका जताई जा रही है।