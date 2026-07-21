बिहार का मौसम, 22 जुलाई: 4 जिलों में भारी बारिश, पटना समेत इन जगहों पर आंधी-बिजली का अलर्ट
Bihar Weather Forecast: मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों में 22 जुलाई, बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत दक्षिण बिहार, कोसी, सीमांचल और अंग क्षेत्र में आंधी-ठनका के आसार जताए हैं। राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान बढ़ने की आशंका है।
Bihar Weather: बिहार में बुधवार 22 जुलाई को बारिश का मौसम बना रहेगा। सीमांचल, पूर्वी बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों में मॉनसून की गतिविधियां तेज रहेंगी। मौसम विभाग ने पूर्णिया समेत 4 जिलों में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, पटना समेत अन्य कई जिलों में आंधी, बिजली और बूंदाबांदी का येलो अलर्ट है। इससे पहले सोमवार को राज्य में बारिश संबंधी गतिविधियों में थोड़ी कमी देखी गई, इससे दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 जुलाई, बुधवार को बिहार के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की आशंका है। वहीं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार में तेज हवा चलने की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है।
बिहार के इन जिलों में 22 जुलाई को येलो अलर्ट-
पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया और किशनगंज में मौसम खराब रहने की आशंका है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। खराब मौसम में लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।
बिहार में 22 जुलाई को कहां-कहां बारिश होगी
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, कोसी और सीमांचल क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में बुधवार को बारिश होगी। वहीं, पटना, गयाजी नालंदा, कैमूर समेत दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में छिटपुट जगहों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालांकि, 24 घंटे बाद मॉनसून की गतिविधियां दक्षिण के बजाय उत्तर बिहार में शिफ्ट हो जाएंगी।
मॉनसून कमजोर पड़ा, बिहार में बढ़ा पारा
बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर मॉनसून संबंधी गतिविधियों के कमजोर पड़ने से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को अधिकतर जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर थम गया। हालांकि, कहीं-कहीं बूंदाबांदी जरूर देखने को मिली। सोमवार को बिहार के लगभग सभी जिलों के दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
21 जुलाई को सर्वाधिक अधिकतम तापामान 35.2 डिग्री सेल्सियस कैमूर में दर्ज किया गया। राजधानी पटना में दिन का पारा 32.6 डिग्री रहा। सीवान में 33.5, मोतिहारी में 33, मुजफ्फरपुर में 31, गयाजी में 32, नालंदा में 32.2, भागलपुर में 31.3, दरभंगा में 31.5 और पूर्णिया में 30.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग की मानें तो 22 जुलाई को भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी की पूरी संभावना है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।