बिहार का मौसम, 2 अगस्त : सभी 38 जिलों में येलो अलर्ट, मधुबनी समेत 4 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने 2 अगस्त को बिहार के सभी 38 जिलों में रविवार को आंधी, बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, मधुबनी, सुपौल समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पटना समेत दक्षिण बिहार में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
Bihar Weather Forecast: मौसम विभाग ने 2 अगस्त को पूरे बिहार में आंधी और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 38 जिलों में रविवार को मौसम बिगड़ने की आशंका है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि, दक्षिण बिहार में मॉनसून के कमजोर रहने की संभावना है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश शहरों में शनिवार को दिन के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मॉनसून की बेरूखी से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान नजर आए।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 अगस्त को बिहार के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की आशंका बनी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में आंधी-बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मौसम बिगड़ने पर कहीं-कहीं आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने का भी खतरा बना रहेगा। लोगों से खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की गई है।
मधुबनी समेत 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को नेपाल से सटे बिहार के इलाकों में मूसलाधार बरसात की संभावना जताई है। अगले 24 घंटे के भीतर चार जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज शामिल हैं।
तापमान में अचानक आया तेजी से उछाल
बिहार में शनिवार को दिन के तापमान में अचानक तेजी से उछाल आया। खासकर दक्षिण बिहार के जिलों में लोग उमस भरी गर्मी से तरबतर नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार, 39.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर 1 अगस्त को बिहार में सबसे गर्म रहा। इसके अलावा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास, गयाजी, नालंदा, भागलपुर और मोतिहारी में भी अधिकतम पारा 35 डिग्री के पार कर गया।
पटना में 35 डिग्री पारा
राजधानी पटना, छपरा, अरवल जैसे शहरों में भी शनिवार को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखपुरा में तापमान लगभग 4 डिग्री, अरवल में 3 डिग्री, कैमूर में 3.4 डिग्री तक बढ़ गया। मौसम जानकारों का कहना है कि राज्य में मॉनसून संबंधी गतिविधियों के कमजोर रहने के चलते गर्मी में अचानक बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दिनों में झमाझम बारिश का दौर शुरू होने पर फिर से तापमान में गिरावट आ जाएगी।
पटना में रविवार को मौसम कैसा रहेगा
मौसम विभाग के पूर्वानुमान की मानें तो राजधानी में 2 अगस्त को अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहेंगे। रविवार को भारी बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि, एक-दो बार बूंदाबांदी हो सकती है। रविवार को दिन का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।