Bihar Weather 19 October: बिहार में दुर्गा पूजा पर जमकर घूमें मेला, मौसम का मिलेगा साथ; ठंड कब से बढ़ेगी

Bihar Weather 19 October: मौसम विभाग ने कहा है कि दिन में धूप निकलने और बादलों की आवाजाही के कारण उमस और हल्की गर्मी का एहसास होगा। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है।

Bihar Weather 19 October: बिहार समेत पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम मची हुई है। नवरात्र में कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दुर्गा पूजा पंडालों में जाकर माता दुर्गा के भव्य रूप का दर्शन करते हैं। बिहार में इस बार मेला घूमने वालों पर मौसम भी मेहरबान नजर आएगा। फिलहाल यहां बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। रविवार को पटना सहित 16 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम में किसी प्रकार के विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सुबह और देर रात आंशिक ठंड का प्रभाव रहेगा।

दिन में धूप निकलने और बादलों की आवाजाही के कारण उमस और हल्की गर्मी का एहसास होगा। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से बिहार में मौसम का मिजाज सामान्य और शुष्क रहेगा। सप्ताह बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इससे ठंड में आंशिक वृद्धि की संभावना है।

जमकर घूमें मेला, साफ रहेगा मौसम दशहरा मेला घूमने वालों को मौसम का भी साथ मिलेगा। दिन में तापमान सामान्य तो रात में गुलाबी ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने रविवार को जारी पूर्वानुमान में मुजफ्फरपुर जिले में इस सप्ताह मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद जताई है। इस दौरान आसमान के साफ रहने के साथ ही नमी में कमी आएगी। अधिकतम तापमान में औसतन दो डिग्री तो न्यूनतम तापमान में एक डिग्री तक कमी आ सकती है। इस बीच रविवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री कमी आई, जबकि न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री बढ़ा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना स्थित केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि दशहरा के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। साथ ही आसमान साफ रहने की संभावना है। हवा का रुख इस दौरान पछिया बने रहने का आसार जताया। कहा कि पछिया हवा चलने के कारण दिन में नमी की मात्रा में कमी आएगी, जबकि रात में नमी बढ़ सकती है। इससे रात में हल्की ठंड का अहसास होगा। कहा कि पूरे सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रविवार को अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 24.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से एक डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। पछुआ हवा में औसतन नमी 70 प्रतिशत रही।