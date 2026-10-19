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Bihar Weather 19 October: बिहार में दुर्गा पूजा पर जमकर घूमें मेला, मौसम का मिलेगा साथ; ठंड कब से बढ़ेगी

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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Bihar Weather 19 October: मौसम विभाग ने कहा है कि दिन में धूप निकलने और बादलों की आवाजाही के कारण उमस और हल्की गर्मी का एहसास होगा। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है।

Bihar Weather Today
बिहार में अभी मौसम शुष्क बना रहेगा। (सांकेतिक फोटो)

Bihar Weather 19 October: बिहार समेत पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम मची हुई है। नवरात्र में कई लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दुर्गा पूजा पंडालों में जाकर माता दुर्गा के भव्य रूप का दर्शन करते हैं। बिहार में इस बार मेला घूमने वालों पर मौसम भी मेहरबान नजर आएगा। फिलहाल यहां बारिश होने की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। रविवार को पटना सहित 16 जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम में किसी प्रकार के विशेष बदलाव के आसार नहीं है। सुबह और देर रात आंशिक ठंड का प्रभाव रहेगा।

दिन में धूप निकलने और बादलों की आवाजाही के कारण उमस और हल्की गर्मी का एहसास होगा। तापमान में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इनके प्रभाव से बिहार में मौसम का मिजाज सामान्य और शुष्क रहेगा। सप्ताह बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इससे ठंड में आंशिक वृद्धि की संभावना है।

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जमकर घूमें मेला, साफ रहेगा मौसम

दशहरा मेला घूमने वालों को मौसम का भी साथ मिलेगा। दिन में तापमान सामान्य तो रात में गुलाबी ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग ने रविवार को जारी पूर्वानुमान में मुजफ्फरपुर जिले में इस सप्ताह मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद जताई है। इस दौरान आसमान के साफ रहने के साथ ही नमी में कमी आएगी। अधिकतम तापमान में औसतन दो डिग्री तो न्यूनतम तापमान में एक डिग्री तक कमी आ सकती है। इस बीच रविवार को अधिकतम तापमान में दो डिग्री कमी आई, जबकि न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री बढ़ा।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पटना स्थित केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि दशहरा के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। साथ ही आसमान साफ रहने की संभावना है। हवा का रुख इस दौरान पछिया बने रहने का आसार जताया। कहा कि पछिया हवा चलने के कारण दिन में नमी की मात्रा में कमी आएगी, जबकि रात में नमी बढ़ सकती है। इससे रात में हल्की ठंड का अहसास होगा। कहा कि पूरे सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रविवार को अधिक तापमान 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। वहीं न्यूनतम तापमान बढ़कर 24.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से एक डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। पछुआ हवा में औसतन नमी 70 प्रतिशत रही।

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दिन में धूप और उमस सुबह ठंड का अहसास

भागलपुर जिले में नवरात्र पर मंदिरों और पंडालों में रविवार को पूजन के लिए घरों से निकले लोग तेज धूप व उमस से परेशान रहे। रविवार का मौसम दिनभर शुष्क व आसमान साफ रहा। दोपहर में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं सुबह के समय न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, 19-21 अक्टूबर के दौरान भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के जिले में आसमान प्रायः साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। नवरात्र के शेष बचे दिनों में मौसम साफ रहने का अनुमान है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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