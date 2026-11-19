Bihar Weather 19 November: मौसम विभाग के मुताबिक, 20 नवंबर को भी कोहरे का असर दिख सकता है और आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान 'अकवान' का भी असर देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में बारिश का भी अनुमान है।

Bihar Weather 19 November: बिहार में ठंड अब दस्तक दे चुकी है और सुबह तथा रात के वक्त लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। गुरुवार की सुबह राज्य में कई जगहों पर घना कोहरा नजर आया। कोहरे की वजह से दृश्यता कम रही और लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। ठंड और कोहरे से लिपटी सुबह के बाद मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज आसमान में आंशिक तौर पर बादल भी कई जगहों पर छाए रह सकते हैं। इतना ही नहीं चक्रवाती तूफान अकवान के असर से बिहारबारिश के भी आसार हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, आज अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 20 नवंबर को भी कोहरे का असर दिख सकता है और आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। इसके बाद 21 नवंबर को सामान्य तौर पर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की बारिश का अनुमान है। 22 नवंबर को भी आसमान में बादल नजर आ सकते हैं। इसके बाद 23 नवंबर को सुबह के वक्त कोहरा छा सकता है। इस दिन आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है।

सुबह आठ बजे तक छाया रहा कोहरा, तेजी से गिरा तापमान मुजफ्फरपुर जिले में मौसम तेजी से बदल रहा है। सीजन में पहली बार बुधवार को सुबह आठ बजे तक कोहरा छाया रहा। इसके साथ ही अधिकतम के साथ ही न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से अधिक की कमी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी किया है। हालांकि, विभाग ने सुबह के अधिकांश समय कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। साथ ही दो दिनों के बाद चक्रवात अकवान के असर से कुछ जगहों पर बूंदाबांदी के आसार व्यक्त किया है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉ. आनंद शंकर के अनुसार अभी जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर है। इस कारण पश्चिम से आनेवाली सर्द हवा के असर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा।

अगले दो दिनों में तापमान और दो डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इसके अलावा अकवान चक्रवात के असर से 21 नवंबर से बूंदाबांदी भी हो सकती है। इससे भी अगले सप्ताह में तापमान गिर सकता है। इसके साथ ही सुबह और शाम कोहरे का असर भी तेजी से बढ़ेगा। इससे दृश्यता तेजी से कम हो सकती है। इस बीच बुधवार को सुबह देर तक कोहरे का प्रभाव रहा। करीब 10 बजे के बाद ही सूरज के दर्शन हो सके। इससे दिन का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। यह 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 2.3 डिग्री सेल्सियस कम होकर 17.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह में 95 प्रतिशत रही नमी की मात्रा दोपहर में घटकर 70 प्रतिशत पर आ सकता है।

भागलपुर में कैसा मौसम त्योहार बीतने के बाद अब मौसम ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी है। बुधवार की सुबह भागलपुर जिले में कोहरा छाया रहा तो ठंड का अहसास भी हुआ। पहली बार सड़कों पर बड़ी संख्या में बच्चे फुल स्लीव शर्ट के साथ हाफ स्वेटर और ब्लेजर में स्कूल जाते दिखे। एक दिन पहले की अपेक्षा अधिकतम तापमान 28.6 डिसे से घटकर 25.6 डिसे पर आ गया तो न्यूनतम तापमान भी 18.6 से घटकर 15.8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बीते दो महीने के दौरान तीसरा चक्रवातीय सिस्टम विकसित हो रहा है। इस चक्रवातीय असर से बिहार व झारखंड के मौसम में बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 21-22 नवंबर को भागलपुर, बांका, लखीसराय एवं मुंगेर जिलों में हल्की वर्षा होने का अनुमान है।

अगले 48 घंटे छाया रहेगा हल्का से मध्यम कोहरा पूर्णिया जिले में बुधवार को मौसम शुष्क बना रहा। सुबह-सुबह कोहरा छाए रहने से ठंड में बढ़ोतरी होने लगी है। सैर करने वाले लोगों को सुबह-सुबह घर से निकलने में ठंड महसूस होने लगी है। ठंड में बढ़ोतरी होने के कारण लोगों ने घर में स्वेटर, चादर और कंबल निकालना शुरू कर दिया है। ठंड से बचाव के लिए बुजुर्गों एवं बच्चों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठंड को देखते हुए लोगों ने भी ठंड से बचाव के लिए आवश्यक कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। इस दौरान हल्की हवा बहने से ठंड में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि बुधवार को धूप निकलने से लोगों को हल्की राहत मिली।