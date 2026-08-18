बिहार का मौसम, 19 अगस्त : कैमूर-रोहतास में भारी बारिश, 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; पटना में 22 तक झमाझम
बिहार के तीन जिलों में 19 अगस्त, बुधवार को भारी बारिश की आशंका है। वहीं, मौसम विभाग ने 11 जिलों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में मंगलवार को भी झमाझम बरसात हुई।
Bihar Weather Forecast 19th August 2026: मौसम विभाग ने बिहार के 11 जिलो में बुधवार को आंधी और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, रोहतास समेत तीन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। पटना में भी 19 अगस्त को बारिश का मौसम बना रहेगा। राज्य के कई जिलों में मंगलवार को भी झमाझम बरसात हुई। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो बिहार में इस सप्ताह मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी।
मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और वज्रपात होने की आशंका है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा के बीच रह सकती है। इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं झमाझम बारिश भी होने के आसार बने रहेंगे।
3 जिलों में भारी बारिश
19 अगस्त को औरंगाबाद, कैमूर (भभुआ) और रोहतास (सासाराम) जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस पूरे सप्ताह बिहार में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है, जिससे उत्तर से दक्षिण तक के जिलों के लोगों को अच्छी बरसात की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 22 जनवरी तक भारी बारिश के आसार जताए हैं।
11 जिलों में आंधी-बिजली का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने बुधवार को बिहार के 11 जिलों में आंधी और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), भोजपुर (आरा), बक्सर, कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद और अरवल शामिल है। इन जिलों में कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली यानी ठनका गिरने का खतरा बना रहेगा। मौसम खराब होने की स्थिति में लोगों से पक्के मकानों की शरण लेने की हिदायत दी गई है। बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे ना खड़े रहें।
पटना में 22 अगस्त तक बारिश के आसार
राजधानी पटना में आगामी 22 अगस्त तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को शहर में बादल छाए रहेंगे। मेघगर्जन के साथ बारिश के एक-दो दौर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद गुरुवार से शनिवार तक पटना में बूंदाबांदी होती रहेगी। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
पटना समेत इन जिलों में आज झमाझम बारिश
बिहार के कई इलाकों में मंगलवार 18 अगस्त को मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहीं। राजधानी पटना समेत कई जगहों पर झमाझम बरसात हुई। मौसम विभगा के ताजा अपडेट के अनुसार मंगलवार सुबह से शाम तक पटना में 6.4 मिलीमीटर पानी गिरा। गयाजी में 7, भागलपुर में 6.6, सबौर में 4.4, पूर्णिया में 2.1, डेहरी (रोहतास) में 11.6, मधेपुरा में 7.5, राजगीर में 2.5 और सहरसा में 5.2 मिमी बारिश दर्ज हुई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।