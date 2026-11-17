Bihar Weather 17 November: बिहार में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने का पूर्वानुमान है। तापमान गिरने से राज्य में ठंड का असर भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर की कोहरा छा सकता है।

Bihar Weather 17 November: बिहार में मौसम बदला है। लोगों को दिन और रात के वक्त अब ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 4-5 दिनों के दौरान बिहार के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने का पूर्वानुमान है। तापमान गिरने से राज्य में ठंड का असर भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले 72 घंटों के दौरान बिहार के अधिकांश स्थानों पर सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर की कोहरा छा सकता है।

पछिया के जोर से ठंड की दस्तक दो डिग्री गिरा रात का तापमान पछिया हवा के जोर पकड़ने से जिले में ठंड ने दस्तक दे दी है। रात के तापमान में दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, सुबह मध्यम स्तर का कोहरा छाने से दृश्यता 700 से 800 मीटर तक सिमट सकती है। दूसरी ओर, सोमवार को सुबह अर्घ्य के समय साफ रही शहर की हवा शाम होते बिगड़ने लगी। हालांकि, दिवाली के दौरान दर्ज अति खतरनाक स्तर की तुलना में यह काफी कम रही। जिले में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान स्थिर रहने का अनुमान है।

वहीं, अगले तीन दिनों तक सुबह में मध्यम स्तर का कोहरा छाने से दृश्यता घटकर 700 से 800 मीटर रह सकती है। भारतीय मौसम विभाग के पटना केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिम दिशा से आ रही ठंडी हवा के कारण तापमान में गिरावट आई है। देर रात से कोहरा छाने के कारण सुबह हल्की ठंड महसूस हुई। यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। सोमवार को अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सुबह अर्घ्य के समय साफ रही हवा,शाम होते बिगड़ी छठ के दौरान सुबह में शहर की हवा अपेक्षाकृत अधिक साफ रही। हालांकि, शाम होते यह बिगड़ने लगी। सोमवार को एमआईटी/दाउदपुर कोठी में सुबह 138 रही एक्यूआई शाम होते 163 पर पहुंच गई। वहीं, बुद्धा कॉलोनी का एक्यूआई 159 से 196 पर पहुंच गया। कलेक्ट्रेट इलाके में अपेक्षाकृत दोनों जगहों से कम 160 रहा। पिछले दो दिनों की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) औसतन 172 रहा, जो दिवाली के दौरान दर्ज किए गए एक्यूआई से कई गुणा कम रहा। दिवाली के समय वायु प्रदूषण अति खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा था, जो सेहत के लिए हानिकारक था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 15 और 16 जून को एमआईटी/दाउदपुर कोठी और कलेक्ट्रेट इलाके में प्रदूषण का स्तर बुद्धा कॉलोनी की तुलना में काफी कम रहा। हवा खराब होने का प्रमुख कारण इलाके में पीएम 2.5 का बढ़ना रहा।

भागलपुर जिले में कैसा मौसम भागलपुर जिले में सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने गंगातट समेत अन्य जलाशयों के निकट श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रही। सूर्योदय के समय अचानक मौसम ने करवट लिया और धुंध छा गई। करीब आठ बजे से मौसम में सुधार से हल्की धूप निकलने लगी। दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री व न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सुबह में हवा में नमी की मात्रा 92 प्रतिशत पहुंचने के कारण धुंध का असर रहा। 17 व 18 नवंबर के दौरान जिले में आसमान साफ एवं मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।