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बिहार का मौसम, 16 अगस्त: उत्तर बिहार में झमाझम, पटना में बूंदाबांदी; 12 जिलों में आंधी-बिजली का अलर्ट

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में 16 अगस्त को उत्तर बिहार में झमाझम बरसात की संभावना है। मौसम विभाग ने मोतिहारी, दरभंगा समेत 12 जिलों में ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं, दक्षिण एवं पूर्वी बिहार में रविवार को मॉनसून कमजोर रहने के आसार नजर आ रहे हैं।

Patna Rain Bihar Monsoon Weather
बिहार के 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट (File Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

Bihar Weather Forecast: 16 अगस्त को बिहार के उत्तरी जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने मोतिहारी, दरभंगा समेत 12 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि अन्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर, दक्षिण बिहार में अगले 24 घंटे तक झमाझम बरसात की संभावना कम है। कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में भी मॉनसून कमजोर रहने के आसार हैं। राजधानी पटना में हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान की मानें तो रविवार, 16 अगस्त को बिहार के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भाग के जिलों में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मेघगर्जन और बारिश होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली यानी ठनका गिरने का भी खतरा बना रहेगा।

मोतिहारी समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 16 अगस्त को बिहार के पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी जारी की है। इनमें पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), पश्चिम चंपारण (बेतिया), गोपालगंज, सीवान और सारण (छपरा) जिले शामिल हैं। लोगों से खराब मौसम में पक्के मकान की शरण लेने और पेड़-खंभों आदि से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

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दरभंगा समेत 7 जिलों में येलो अलर्ट

रविवार को उत्तर बिहार के 7 अन्य जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। इसके तहत दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी जिले के कुछ इलाकों में मौसम खराब रहने की संभावना है।

पटना का मौसम

राजधानी पटना में 16 अगस्त को बादल छाए रहेंगे। रविवार को शहर में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि, भारी बारिश की संभावना नहीं है। दिन का तापमान 34 डिग्री और रात का 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

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मॉनसून की बेरुखी से बढ़ी उमस भरी गर्मी

बिहार में मॉनसून की बेरुखी से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। शनिवार 15 अगस्त को राज्य में एक-दो जगहों को छोड़कर कहीं भी बारिश नहीं हुई। पटना, गयाजी, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया समेत अधिकतर जिलों में लोग बरसात का इंतजार करते रहे।

इस दौरान दिन के पारे में उछाल आया। पटना, अरवल, मोतिहारी, जहानाबाद, भागलपुर, समस्तीपुर जैसे जिलों में 1 से डेढ़ डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। अररिया के फारबिसगंज में सर्वाधिक 36.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। शनिवार को पटना में 34.5, कैमूर में 35.4, भागलपुर में 34.2, छपरा में 35, मोतिहारी में 35.6, पूर्णिया में 35 और समस्तीपुर में 33.8 डिग्री सेल्सियस पारा रहा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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