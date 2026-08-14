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बिहार का मौसम, 15 अगस्त: आंधी-बारिश डालेगी आजादी के जश्न में खलल; मोतिहारी समेत 18 जिलों में अलर्ट

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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15 अगस्त को बिहार के 18 जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने आरा, मोतिहारी, दरभंगा, छपरा, गोपालगंज, कैमूर समेत आसपास के अन्य जिलों में आंधी, बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी जारी की है। पटना शहर में भी कुछ देर के लिए मौसम खराब रह सकता है।

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15 अगस्त को बिहार के 18 जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Bihar Weather on 15th August 2026: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार में मौसम आजादी के जश्न में खलल डाल सकता है। मौसम विभाग ने आरा, छपरा, मोतिहारी समेत 18 जिलों में शनिवार को आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। उत्तर बिहार के 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, अन्य 13 जिलों में येलो अलर्ट है। राजधानी पटना में भी आंधी-पानी की आशंका है। अन्य जगहों पर 15 अगस्त को मॉनसूनी गतिविधियां कमजोर रहने का अनुमान है। साथ ही, अगले 24 घंटे राज्य में कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं नजर आ रहे हैं।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को उत्तर-पश्चिम बिहार में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी। इस क्षेत्र में आंधी, मेघगर्जन के साथ कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। इस दौरान उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिम बिहार में भी मौसम खराब रहने की आशंका है।

मोतिहारी समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने 15 अगस्त को बिहार के पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), पश्चिम चंपारण (बेतिया), गोपालगंज, सीवान और सारण (छपरा) शामिल हैं। इन जिलों के अधिकांश जगहों पर आंधी, बारिश का असर रह सकता है।

मौसम खराब होने पर आकाशीय बिजली (ठनका) गिरने का खतरा भी बना रहेगा। मौसम बिगड़ने पर लोगों से खुले स्थानों में ना रहने, पक्के मकान की शरण लेने, पेड़ एवं बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।

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आरा, दरभंगा समेत 13 जिलों में येलो अलर्ट

शनिवार 15 अगस्त को बिहार के 13 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें औरंगाबाद, कैमूर (भभुआ), बक्सर, भोजपुर (आरा), वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर शामिल है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका बनी रहेगी।

पटना में 15 अगस्त को मौसम कैसा रहेगा

राजधानी पटना की बात करें तो शनिवार को शहर में अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक-दो बार मौसम बिगड़ सकता है। दोपहर बाद तेज हवाओं और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। बारिश ना होने पर लोगों को उमस भरी गर्मी से दो-चार होना पड़ सकता है। पटना में 15 अगस्त को सुबह के समय बरसात की संभावना बहुत कम है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस समारोह में खलल नहीं पड़ने के आसार हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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