Bihar Weather Today: 18 जिलों में आंधी-पानी का अलर्ट, स्वतंत्रता दिवस पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम?

8 जिलों में आज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ तेज हवा के भी आसार हैं। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट है।

Bihar Weather Today 15 August: आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच मौसम का मिजाज बारिश वाला हो रहा है। राज्य के 18 जिलों में आज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ तेज हवा के भी आसार हैं। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौसम से दुष्प्रभाव से बचने की सलाह दी है। कुछ जिलों में आज से 19-20 अगस्त तक मौसम बिगड़ा रहेगा। हालांकि, बहुत तेज बारिश की संभावना नहीं दिख रही है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना की ओर से दिए गए फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार आज शनिवार को बिहार के उत्तर और दक्षिण-पश्चिम समेत कई इलाकों में मॉनसूनी गतिविधियां तेज रहेंगी। 18 जिलों में आंधी, मेघगर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर बिहार के 5 प्रमुख जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पटना समेत 13 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है। इस बीच अगले 24 घंटों में कहीं भी भारी भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। सभी संभावित स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है।