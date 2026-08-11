बिहार का मौसम, 12 अगस्त: छपरा, पूर्णिया समेत 18 जिलों में आंधी, बिजली और बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने बुधवार को बिहार के 18 जिलों में आंधी और बिजली की चेतावनी जारी की है। हालांकि, 12 अगस्त को भारी बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेंगी। पटना में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, झमाझम बरसात नहीं होगी।
Bihar Weather Forecast: बिहार में बुधवार, 12 अगस्त को पूर्णिया, सुपौल, छपरा, औरंगाबाद समेत 18 जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका है।इन जिलों में आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हो सकती है। अगले 24 घंटे तक राज्य के किसी भी हिस्से में भारी बारिश की आशंका नहीं है। मंगलवार को मॉनसून कमजोर रहने से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, दोपहर बाद पूर्वी और दक्षिणी बिहार में कुछ जगहों पर आंधी और बारिश से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। गयाजी एवं बांका में वज्रपात होने की भी सूचना है।
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार 12 अगस्त को बिहार के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व हिस्से के जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
18 जिलों में आंधी, बिजली का अलर्ट
बुधवार को बिहार के 18 जिलों में मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सीवान, सारण (छपरा), भोजपुर (आरा), बक्सर, कैमूर (भभुआ), रोहतास (सासाराम), औरंगाबाद, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम बिगड़ने पर लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।
मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो अगले 24 घंटे के भीतर राज्य में मॉनसूनी गतिविधियां कमजोर रहेंगी। बुधवार को किसी भी जिले में भारी बारिश का अलर्ट नहीं जारी हुआ है। हालांकि, सीमावर्ती इलाकों में कुछएक जगहों पर झमाझम बरसात हो सकती है।
पटना में कैसा रहेगा मौसम
12 अगस्त को पटना में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघगर्जन की संभावना बनी रहेगी। हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। भारी बारिश के आसार नहीं हैं।
3 डिग्री तक बढ़ गया तापमान, सुपौल सबसे गर्म
मंगलवार को राज्य में तापमान में भारी उछाल आया। मॉनसून के कमजोर होने से कई जिलो के दिन के पारे में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया। 37.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ 11 अगस्त को सुपौल बिहार में सबसे गर्म रहा।
वहीं, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, छपरा, मोतिहारी, जीरादेई (सीवान), वैशाली, अरवल, कैमूर, औरंगाबाद, गयाजी, शेखपुरा, मुंगेर, मधेपुरा, पूर्णिया, फारबिसगंज (अररिया) जैसे शहरों में भी दिन का पारा मंगलवार को 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।