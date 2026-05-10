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Bihar Weather: पटना में बादलों का डेरा, 19 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट; बिहार में कल मौसम कैसा रहेगा?

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
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बिहार में कल यानी सोमवार 11 मई को भी कुछ जगहों पर मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल समेत दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में आंधी, बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में बादल छाए रहेंगे।

Bihar Weather: पटना में बादलों का डेरा, 19 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट; बिहार में कल मौसम कैसा रहेगा?

Bihar Weather 11 May: बिहार में पुरवा के प्रभाव से नमी का लगातार जारी है। अगले पांच-छह दिनों तक हवा के रुख में बदलाव के कुछ खास आसार नहीं हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, सोमवार 11 मई को पटना सहित दक्षिण बिहार में आंशिक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। वहीं उत्तर बिहार के 19 जिलों में आंधी-पानी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन स्थानों पर 50-60 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं।

वहीं, रविवार को पटना सहित 11 जिलों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पटना सहित आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग की ओर से रविवार को जारी बारिश आंकड़ों के अनुसार पूर्णिया के जलालगढ़ में सर्वाधिक बरसात 35 मिलीमीटर दर्ज की गई।

राज्य भर में प्री-मॉनसून के दौरान प्रदेश में अब तक सामान्य से 193 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। सामान्य वर्षा का मानक 37.8 मिलीमीटर है, जबकि सूबे में इस दौरान 111 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई है। पटना का अधिकतम तापमान रविवार को 33.9 डिग्री सेल्सियस रहा, 38.4 डिग्री सेल्सियस के साथ भभुआ में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया।

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बीते 24 घंटे में कहां कितनी बारिश

लखीसराय के चानन में 32.2 मिमी, भभुआ के मोहनियां में 25.6 मिमी, नालंदा के सरमेरा में 25.2 मिमी, जमुई के लक्ष्मीपुर में 22.6 मिमी, मुंगेर के संग्रामपुर में 22.4 मिमी, नालंदा के बिंद में 20, गयाजी में 18.8, कटिहार के मनिहारी में 18.2, नालंदा के सिलाव में 17.4, दरभंगा के जाले में 17.2, सीतामढ़ी के डुमरा में 16.8, भभुआ के अधवारा में 14.8, नवादा के रजौली में 14.8, औरंगाबाद में 14.6 मिमी, शेखपुरा में 14.2 मिमी, बेगूसराय के मटियानी में 12.6 मिमी, नालंदा के अस्थावां में 12.4 मिमी एवं पूर्णिया के श्रीनगर में 12.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

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11 मई को इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने सोमवार को वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिले में आंधी, बारिश की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में येलो अलर्ट है।

(पटना से मुख्य संवाददाता की रिपोर्ट)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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