Bihar Weather 03 November: बिहार में सुबह अब छाएगा धुंध, छठ तक रंग में रहेगा ठंड; जानिए मौसम का हाल
Bihar Weather 03 November: मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में सुबह और रात में हल्की ठंड रहेगी, जबकि सुबह के समय कई जिलों में धुंध की वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान बढ़ने से कुछ जिलों में धूप की तल्खी बढ़ने से आसार हैं।
Bihar Weather 03 November: अर्नब चक्रवात का प्रभाव थमने के बाद राज्य के मौसम में बदलाव आ रहा है। अब बिहार के कई जिलों में सुबह के वक्त धुंध का असर रहेगा। छठ पर्व तक ठंड भी अपने रंग में आ जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक, पटना सहित शहरों के अधिकतम तापमान में धीरे- धीरे बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को राज्य के कई जिलों में धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह और रात में हल्की ठंड रहेगी, जबकि सुबह के समय कई जिलों में धुंध की वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान बढ़ने से कुछ जिलों में धूप की तल्खी बढ़ने से आसार हैं। विभाग के अनुसार मंगलवार को राज्य के कई शहरों में अधिकतम तापमान में एक से तीन डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है।
सोमवार को पटना समेत 18 जिलों के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 2.6 डिग्री बढ़कर लगभग बढ़कर 29.9 डिग्री पर पहुंच गया। न्यूनतम पारा 21.2 डिग्री रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री औरंगाबाद में दर्ज किया गया। नवादा की रजौली में 3.6 मिमी और मेसकौर में 2.8 मिमी वर्षा हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस माह अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। छठ के समय तक ठंड अपने रंग में दिखेगा। मोतिहारी में 6 डिग्री, मुजफ्फरपुर में 3.2 डिग्री, शेखपुरा में 3.1 डिग्री, अरवल में 2.2 डिग्री, जीरादेई में 1.9 डिग्री, वैशाली में 1.8 डिग्री, डेहरी में 1.6 डिग्री, गया में 1 डिग्री तापमान बढ़ा।
आसमान में छाए रहे हल्के बादल
भागलपुर जिले में चक्रवात मुरासु का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। सोमवार सुबह जिले के आसमान में बादल छाए रहे। सुबह 10 बजे के बाद लोगों को धूप के दर्शन हुए। इधऱ, दो नवंबर को जिले का अधिकांश तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों तक चक्रवात के असर से हल्के बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना कम है।