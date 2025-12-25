बिहार का धनकुबेर चाय वाला; आर्म्स, स्मैक, चरस, सोना, 12 लाख कैश बरामद, नेपाल तक नेटवर्क

संक्षेप: चाय वाले के ठिकाने से 12 लाख कैश मिले। इसके अलावे सोना, चांदी, चरस, स्मैक, हथियार, गोलियां भी मिले। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में गई टीम ने छापेमारी की।

पटना पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो चाय दुकान आड़ में हथियार और सूखे नशे की तस्करी करता था। छापेमारी में उसके ठिकाने से चरस, स्मैक, सोना, चांदी, गाड़ी और 12 लाख कैश बरामद किया गया है। आरोपी का नेटवर्क नेपाल तक फैला है। पूरा परिवार मिलकर घर से ही कारोबार करता था जिसमें परिवार की महिलाएं भी संलिप्त हैं। खुलासा करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

कार्रवाई की जानकारी देते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मनेर थाना अध्यक्ष को चाय की दुकान में नशे और हथियार के कारोबार की गुप्त सूचना मिली। टीम बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस पहुंची तो चौंक पड़ी। एक चाय वाले के ठिकाने से 12 लाख कैश मिले। इसके अलावे सोना, चांदी, चरस, स्मैक, हथियार, गोलियां भी मिले। एसएसपी ने बताया कि एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में गई टीम ने छापेमारी की। पता चला कि पूरा परिवार संगठित रूप से अवैध कारोबार करता है। आरोपी के घर से 545 ग्राम, 558 ग्राम चरस, एक देसी कट्टा,तीन कारतूस, पिस्टल का मैगजीन, शराब, 413 ग्राम चांदी, 24 ग्राम सोना जब्त किया गया।

एसएसपी ने कहा कि परिवार एक मकान भी बना रहा है।सरगना शुभम है जो धंधे की मॉनिटरिंग करता है। ये सब मिलकर अवैध धंधा करते हैं उसकी कमाई से संपत्ति बनाते हैं। उन्हें जब्त किया जाएगा। काफी समय से धंधा कर रहे थे। पूछताछ में बताया कि इनका नेटवर्क नेपाल तक है। बाहर से माल आता है और ये लोग पुड़िया बनाकर बेचते हैं। छापेमारी के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में और कौन और कितने लोग हैं उनका पता लगाया जा रहा है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा।