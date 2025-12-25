Hindustan Hindi News
epaperई- पेपर
More
Hindi NewsBihar NewsBihar wealthy tea seller arms, smack, hashish, gold, 12 lakh cash recovered network extends to Nepal
बिहार का धनकुबेर चाय वाला; आर्म्स, स्मैक, चरस, सोना, 12 लाख कैश बरामद, नेपाल तक नेटवर्क

संक्षेप:

चाय वाले के ठिकाने से 12 लाख कैश मिले। इसके अलावे सोना, चांदी, चरस, स्मैक, हथियार, गोलियां भी मिले। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में गई टीम ने छापेमारी की।

Dec 25, 2025 06:33 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया है जो चाय दुकान आड़ में हथियार और सूखे नशे की तस्करी करता था। छापेमारी में उसके ठिकाने से चरस, स्मैक, सोना, चांदी, गाड़ी और 12 लाख कैश बरामद किया गया है। आरोपी का नेटवर्क नेपाल तक फैला है। पूरा परिवार मिलकर घर से ही कारोबार करता था जिसमें परिवार की महिलाएं भी संलिप्त हैं। खुलासा करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

कार्रवाई की जानकारी देते हुए पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मनेर थाना अध्यक्ष को चाय की दुकान में नशे और हथियार के कारोबार की गुप्त सूचना मिली। टीम बनाकर छापेमारी की गई। पुलिस पहुंची तो चौंक पड़ी। एक चाय वाले के ठिकाने से 12 लाख कैश मिले। इसके अलावे सोना, चांदी, चरस, स्मैक, हथियार, गोलियां भी मिले। एसएसपी ने बताया कि एसडीपीओ दानापुर के नेतृत्व में गई टीम ने छापेमारी की। पता चला कि पूरा परिवार संगठित रूप से अवैध कारोबार करता है। आरोपी के घर से 545 ग्राम, 558 ग्राम चरस, एक देसी कट्टा,तीन कारतूस, पिस्टल का मैगजीन, शराब, 413 ग्राम चांदी, 24 ग्राम सोना जब्त किया गया।

एसएसपी ने कहा कि परिवार एक मकान भी बना रहा है।सरगना शुभम है जो धंधे की मॉनिटरिंग करता है। ये सब मिलकर अवैध धंधा करते हैं उसकी कमाई से संपत्ति बनाते हैं। उन्हें जब्त किया जाएगा। काफी समय से धंधा कर रहे थे। पूछताछ में बताया कि इनका नेटवर्क नेपाल तक है। बाहर से माल आता है और ये लोग पुड़िया बनाकर बेचते हैं। छापेमारी के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में और कौन और कितने लोग हैं उनका पता लगाया जा रहा है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा।

एसएसपी ने कहा कि घर की महिलाएं भी काले कारोबार में सम्मिलित हैं। इनकी संपत्ति अपराध जनित है जिसे बीएनएस 107 के तहत जब्त किया जाएगा। बरामद चरस और स्मैक की जांच कराई जा रही है। इनके तार बिहार के विभिन्न राज्यों तक फैले हैं। युवा पीढ़ी को अपना शिकार बनाते हैं। शहरी इलाकों में अपना ग्राहक खोजते हैं और उनके माध्यम से स्कूल कॉलेज के युवाओं को टारगेट करके नए नए ग्राहक बनाते हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Crime News Bihar Latest News
