12 बजे ही आरजेडी ने कर दिया सरेंडर, बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच बीजेपी का पलटवार

संक्षेप: बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब पूरे बिहार में वोटिंग के लिए इतना उत्साह है। महिलाएं जमकर बूथ में खड़ी हैं, तब आरजेडी को क्या हो गया? हताश हो गए? अभी 12 बजे ही सरेंडर कर दिया? 

Thu, 6 Nov 2025 03:16 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार में पहले फेज की वोटिंग के बीच मतदान केंद्रों पर बिजली सप्लाई बंद करने के राष्ट्रीय जनता दल के आरोप की निंदा करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विपक्षी दल मतदान के दिन दोपहर 12 बजे निराशा में हाय तौबा करना शुरू कर देगा। आरजेडी ने 12 बजे से ही सरेंडर कर दिया।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'जब पूरे बिहार में वोटिंग के लिए इतना उत्साह है। महिलाएं जमकर बूथ में खड़ी हैं, तब आरजेडी को क्या हो गया? हताश हो गए? अभी 12 बजे ही सरेंडर कर दिया? वोटिंग ढीली हो रही है, सुस्त हो रही। जगह-जगह बिजली का कनेक्शन काट दिया जा रहा है। इसका चुनाव आयोग ने मुखर तरीके से विरोध किया है। सब बेबुनियाद है।''

भाजपा सांसद ने आगे आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि न कोई सबूत देंगे और न कुछ देंगे। ठीक से चुनाव लड़िए। आपकी हार तो तय है, लेकिन मैदान छोड़कर क्यों भाग रहे। इस तरह की बेबुनियाद बातें हैं। मैं वोटर्स से कहूंगा कि खूब निकलकर वोट करिए। आरजेडी से मुझको यह उम्मीद नहीं थी कि 12 हताशा की हाय तौबा शुरू कर देंगे।

इस बीच, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर जानबूझकर बिजली कटौती के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के आरोपों को खारिज करते हुए इन दावों को पूरी तरह से निराधार और भ्रामक बताया। एक्स पर आरजेडी के पोस्ट के जवाब में, सीईओ कार्यालय ने स्पष्ट किया कि राज्य भर में मतदान सुचारू रूप से चल रहा है और भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है।

सीईओ ने एक्स पर लिखा, "यह आरोप पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। बिहार के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान सुचारू रूप से हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। इस तरह के भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।" आरजेडी ने दावा किया था कि महागठबंधन के गढ़ माने जाने वाले मतदान केंद्रों पर मतदान की गति को धीमा करने के लिए बिजली आपूर्ति बीच-बीच में काटी जा रही है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा, 'प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझ कर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। कृपया चुनाव आयोग ऐसी धांधली बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कारवाई करें।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

Bihar Elections
