Bihar Voter List Revision SIR Supreme Court Hearing ECI opposition parties ADR LIVE: थोड़ी खामियां रह जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोला चुनाव आयोग, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Voter List Revision SIR Supreme Court Hearing ECI opposition parties ADR

LIVE: थोड़ी खामियां रह जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोला चुनाव आयोग

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दलीलें दी हैं। 

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 01:30 PM
share Share
Follow Us on
LIVE: थोड़ी खामियां रह जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट में बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर बोला चुनाव आयोग

SIR Supreme Court Hearing LIVE: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और शादान फरासत दलील दे रहे हैं। सिब्बल ने चुनाव आयोग के इस अभियान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इस पर आयोग की ओर से कहा गया कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में थोड़ी खामियां रह जाती हैं, इसलिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावा-आपत्तियां मांगी गई हैं।

लंच ब्रेक से पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से एसआईआर के तहत बिहार में 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का आरोप लगाया। वकील कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखाया गया है, लेकिन वे जीवित हैं। कुछ मृत लोगों के नाम लिस्ट मे हैं। BLO ने कोई काम नहीं किया है।

इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है। इस पर आपत्तियां और सुधार हेतु आवेदन मांगे गए हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां होना स्वाभाविक है।

ये भी पढ़ें:तेजस्वी के बाद बिहार के डिप्टी CM को 2 वोटर ID मामले में नोटिस, EC ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट का आयोग से सवाल

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि कितने लोगों की पहचान मृतक के रूप में हुई है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ खामियां तो होंगी हीं।

नए वोटर के फॉर्म में आधार कार्ड मान्य, तो SIR में क्यों नहीं?

याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में कहा कि नए वोटर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। उस फॉर्म में जन्म तारीख के लिए दस्तावेजी सबूत की सूची में आधार कार्ड को दूसरे नंबर पर रखा गया है। मगर वोटर लिस्ट रिवीजन (एसआईआर) में चुनाव आयोग आधार को स्वीकारनहींकररहाहै।

ये भी पढ़ें:बिहार में SIR के बाद वोटर लिस्ट में कई मृतकों के नाम, बीएलओ भी घर पर नहीं आए

सिब्बल ने कहा अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भारत का नागरिक हूं तो इसे सिद्ध करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। एक नागरिक सिर्फ जानकारी दे सकता है, जिसे किसी नागरिक के भारतीय होने पर संदेह है तो सरकार को ही यह साबित करना होगा। आगे की सुनवाई लंच ब्रेक के बाद होगी।