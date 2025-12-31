बिहार विजिलेंस ने 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ा; सालाना FIR में 700% उछाल, एक दिन में 20 केस

संक्षेप: निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में 25 सालों का रिकार्ड तोड़ दिया है। 2025 में 122 एफआईआर दर्ज किए गए जो पिछले साल की तुलना में 700 प्रतिशत अधिक है।

बिहार निगरानी ब्यूरो के महानिदेशक जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि 2026 में निगरानी ब्यूरो भ्रष्ट लोकसेवकों को दबोचने के साथ सजा दिलाने पर भी विशेष रूप से फोकस करेगा। 2025 में भ्रष्ट लोकसवकों के खिलाफ 122 एफआईआर दर्ज किए गए जबकि 2024 में यह आंकड़ा मात्र 15 था। पिछले 25 सालों में औसतन 72-73 केस दर्ज किए गए। जितेंद्र सिंह गंगवार साल के अंतिम दिन निगरानी ब्यूरो कार्यालय के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

डीजी ने कहा कि पकड़े जाने वाले लोकसेवकों के खिलाफ कार्रवाई करने और समय पर सजा दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए निगरानी ब्यूरो में नए स्पीडी ट्रायल कोषांग का गठन जल्द कर लिया जाएगा। आय से अधिक संपत्ति, ट्रैप की कार्रवाई की गति बढ़ाने और इनके मामलों का निपटारा समय पर करना नए साल का लक्ष्य है। डीजी गंगवार ने कहा कि इस साल खासतौर से तीसरी पहल भी की जा रही है। इसके अंतर्गत नए डिजिटल तकनीकों से लैस एक नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसमें आधुनिक तरीके से जांच के संसाधन मौजूद होंगे।

डीजी ने बताया कि2025 में निगरानी ब्यूरो की उपलब्धियां बेहतरीन रहीं। पिछले 25 वर्ष के दौरान निगरानी में प्रतिवर्ष औसतन 72-73 एफआईआर होते थे। 2025 में यह वार्षिक औसत बढ़कर 122 हो गई है। इस साल 30 दिसंबर को सबसे ज्यादा एक दिन में 20 एफआईआर दर्ज की गईं। वर्षभर में औसतन कुल कार्यदिवस में हर दूसरे दिन एक एफआईआर दर्ज की गई है। पिछले वर्ष 2024 में महज 15 एफआईआर दर्ज की गई थी। इस वर्ष इससे करीब आठ गुणा ज्यादा मामले दर्ज कर कार्रवाई की गई।

सबसे ज्यादा हुई ट्रैप की कार्रवाई जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इस वर्ष सबसे ज्यादा 101 एफआईआर सिर्फ ट्रैप यानी घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने वाले लोकसेवकों के खिलाफ दर्ज किए गए। इसमें 107 भ्रष्ट लोकसेवकों को पकड़ा गया है, जिसमें 7 महिला पदाधिकारी और 6 बिचौलिए शामिल हैं। यह कुल दर्ज मामले का 81-82 प्रतिशत है। इस दौरान 37 लाख 80 हजार 300 रुपये घूस की राशि के तौर पर जब्त की गई। पिछले वर्ष महज 8 मामले इससे संबंधित दर्ज हुए थे। पिछले 25 वर्ष में दर्ज हुए ट्रैप के मामलों का वर्षवार औसत 47 एफआईआर का है। जबकि इस वर्ष यह औसत शतक से अधिक यानी 101 है। प्रत्येक महीने औसतन 8 से 9 कार्रवाई हुई है। 2025 में जो ट्रैप की कार्रवाई की गई है, उनमें 24 मई को एक लोकसेवक को 3 लाख रुपये घूस लेते और एक अन्य लोकसेवक को वाशिंग मशीन के साथ राशि घूस लेते पकड़ा जाना है। निगरानी के इतिहास में संभवत पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही दिन 27 अगस्त को ट्रैप की चार कार्रवाई अलग-अलग जिलों औरंगाबाद, खगड़िया, दरभंगा और भोजपुर में अलग-अलग विभाग के पदाधिकारियों को लेकर की गई। इसके अलावा 17 दिसंबर को एक ही दिन ट्रैप के 2 और डीए की 1 कार्रवाई की गई है।

आय से अधिक संपत्ति के केस में दोगुनी कार्रवाई डीजी ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2024 में सिर्फ 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। जबकि 2025 में 15 भ्रष्ट लोकसेवकों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। यह कुल कार्रवाई का करीब 12 प्रतिशत है। इन सभी मामलों में 12 करोड़ 77 लाख रुपये की अवैध संपत्ति पकड़ी गई है। अनुसंधान पूरा होने पर इस राशि में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सभी डीए के मामलों में सबसे बड़ा केस भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता पर 2 करोड़ 74 लाख रुपये का डीए केस का है। इसके अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 4, ग्रामीण कार्य विभाग के 3 और पुलिस महकमा के 2 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। अगर डीए के मामले में पिछले वर्षों का औसत 8 एफआईआर सालाना का था। जबकि इस बार इससे दोगुणा 15 मामले दर्ज किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि पद के गलत दुरुपयोग से जुड़े मामले (एओपीए) में पिछले वर्ष 5 मामले दर्ज किए गए थे। इस वर्ष 6 मामले दर्ज हुए हैं। इसमें धीमी प्रगति की मुख्य वजह संबंधित पदाधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने से पहले इसके लिए उनके विभाग से अनुमति लेने का नया प्रावधान है।

निपटारे की दर तेजी से बढ़ रही डीजी ने कहा कि निगरानी ब्यूरो में लोक सेवकों के खिलाफ चल रहे जांच के मामलों के निपटारे की गति भी काफी बढ़ी है। 2020 में 17 नए मामले दर्ज हुए और 23 का निपटारा हुआ। 2021 में 13 नए मामले दर्ज हुए और 62 का निपटारा किया गया। वहीं, 2025 में 80 मामले दर्ज हुए और सर्वाधिक 121 का डिस्पोजल किया गया। पिछले वर्षों तक निगरानी से सजा दिलाने में औसतन 12 से 13 वर्ष का समय लग रहा था। परंतु इस वर्ष से इसे कम कर दिया गया है। आने वाले समय में सजा दिलाने की रफ्तार बढ़ाने के लिए स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जा रही है। इसकी कमान डीआईजी-2 मृत्युंजय कुमार संभालेंगे।