Bihar Vidhan Sabha winter session Live Nitish Kumar Tejaswi Yadav Samrat Choudhary Prem Kumar speaker
Bihar Vidhan Sabha LIVE: शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी से पारा हाई

Bihar Vidhan Sabha LIVE: शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन, तेजस्वी यादव की गैरमौजूदगी से पारा हाई

संक्षेप:

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है। सत्र के पांचवें और अंतिम दिन व्यय विवरणी पर चर्चा होगी। 

Dec 05, 2025 10:04 am IST
Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो रहा है। सत्र का आज पांचवां और अंतिम दिन है। इस सत्र में विधायकों को शपथ दिलाई गयी। अनंत सिंह और अमरेन्द्र नारायण को छोड़कर सभी विधायकों को शपथ दिलाई गई। अनंत सिंह जेल में हैं। प्रेम कुमार स्पीकर तो नरेंन्द्र नारायण यादव डिप्टी स्पीकर निर्वाचित किए गए। इस छोटे से सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे। उनकी गैरमौजूदगी को सत्ता पक्ष ने मुद्दा बना लिया है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और राज्य का पूरक बजट को सर्वसम्मति पास कर दिया गया। का ज सदन में व्यय विवरणी पर वाद विवाद होगा। सत्र की शुरुआत सोमवार को हुई थी।

सदन में कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक डॉ प्रेम कुमार को सर्वसम्मति से अध्यक्ष और जदयू के नरेंद्र नारायण यादव को उपाध्यक्ष निर्वाचित गिया गया। सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप के दौरे पर चले गए हैं। शुक्रवार को राजद विधायक सर्वजीत कुमार ने राज्यपाल के अभिभाषण पर पार्टी का पक्ष रखा।

09:58 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: द्वितीय अनुपूरक बजट वर वाद विवाद के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा।

09:55 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा सत्र के अंतिम दिन पक्ष विपक्ष में तनातनी के आसार हैं। आज व्यय विवरणी पर बहस के बाद वोटिंग होगी।

09:42 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: सदन में शुक्रवार को भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। स्पीकर ने जब उनका नाम पुकारा तो सन्नाटा छा गया। सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है जिसका जवाब विपक्ष के विधायक नहीं दे पा रहे हैं।

09:40 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: सदन में आज आय व्यय विवरणी पर चर्चा होगी।

09:39 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सत्र के अंतिम दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेंगे या नहीं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कल जदयू के नीरज समेत कई नेताओं ने उनकी अनुपस्थिति पर सवाल उठाया था।

09:37 AM - Bihar Vidhan Sabha LIVE: जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव को सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुन लिया गया। उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के रूप में सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी।

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
